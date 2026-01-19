Виїхав з України і погладшав. Куди зник "Ляпіс" Сергій Міхалок і як зараз виглядає (фото)

Білоруський музикант помітно змінився

Лідер гуртів "Ляпіс Трубєцкой" та Brutto Сергій Міхалок відомий підтримкою України в умовах російської агресії. 2015 року він отримав посвідку на проживання, а 2020-го — звання заслуженого артиста України. Після початку повномасштабного вторгнення він майже зник із публічного простору.

Що потрібно знати:

Сергій Міхалок підтримав Україну та антивоєнні ініціативи після вторгнення РФ

Музикант переїхав за кордон і мешкає з українкою

Сам Міхалок дуже змінився зовні

У 2014 році Міхалок публічно підтримав Євромайдан та Революцію Гідності в Україні, що викликало негативну реакцію та численні обмеження з боку Росії та його рідної Білорусі. Під час протестів проти режиму Лукашенка у 2020-2021 роках він не робив гучних заяв, обмежуючись короткими коментарями на своїх концертах.

Я знаю, що всі наші брати-білоруси, Воїни Світла, поборять усіх Дартів Вейдерів. Але я тут не для того, щоб розповідати геополітичну х**ню, а для того, щоб співати вам пісні Сергій Міхалок на концерті в Одесі

Після повномасштабного вторгнення РФ, 27 лютого 2022 року Сергій опублікував на своєму YouTube-каналі серію антивоєнних відеозвернень до білоруських військових, жителів Білорусі та російських рок-музикантів.

Білоруси. Боягуз і зрадник батьківщини! Лукашенко, зассявши, здав нашу країну Путіну, який збожеволів. Ці два гон**они використовують територію Білорусі для того, щоб атакувати братню Україну Сергій Міхалок

У той період Міхалок продовжував жити в Україні разом із трьома дітьми від актриси Світлани Зеленьковської, його тодішньої дружини. З цієї миті білоруський музикант більше не давав інтерв’ю. Відомо, що на підтримку України возз’єднаний гурт "Ляпіс Трубєцкой", який офіційно розпався у 2014 році, проводить благодійні концерти по всьому світу. Музиканти вже організовували турне Європою, США та Канадою, а на початку 2024 року виступали в українських містах.

Де зараз Сергій Міхалок

Музикант зараз мешкає в Естонії. Супутницею артиста є Олена Ворошило з Чернігова, яка молодша за нього вдвічі. Нині їй 32 роки, тоді як Сергію – 54.

Сергій та Олена живуть в Естонії. Фото: instagram.com/lyapis98

У музиканта є діти, які народилися у його попередньому шлюбі зі Світланою Зеленьковською. Сама вона мешкає зараз у Польщі.

Світлана Зеленьковська із синами. Фото: instagram.com/zelechka2011

Як зараз виглядає "Ляпіс"

Співак, який свого часу скинув 30 кг, знову змінився до невпізнання. Судячи зі свіжих фото у його Інстаграмі, Міхалок помітно погладшав.

У червні 2025 року соліст українського гурту "ТІК" Віктор Бронюк розповів про проблеми білоруса. Він не виключає можливу алкогольну залежність.

Я бачився з ним десь у ковідний період у в Києві. Я знаю, що він до цього вів здоровий спосіб життя. Чув зараз від колег, що він повернувся до того (зловживання алкоголю – ред.). Це його особиста справа, напевно. Він доросла людина й сам собі вирішує, що йому робити. У мене зараз навіть немає його актуального номера телефону. Колись був, зараз немає Віктор Бронюк

Фото, як зараз виглядає Сергій Міхалок

