Уехал из Украины и поправился. Куда пропал "Ляпис" Сергей Михалок и как сейчас выглядит (фото)

Белорусский музыкант заметно изменился

Лидер групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергей Михалок известен поддержкой Украины в условиях российской агрессии. В 2015 году он получил вид на жительство, а в 2020-м — звание заслуженного артиста Украины. После начала полномасштабного вторжения он почти исчез из публичного пространства.

Что нужно знать:

Сергей Михалок поддержал Украину и антивоенные инициативы после вторжения РФ

Музыкант переехал за границу и живет с украинкой

Сам Михалок сильно изменился внешне

В 2014 году Михалок публично поддержал Евромайдан и Революцию Достоинства в Украине, что вызвало негативную реакцию и многочисленные ограничения со стороны России и его родной Беларуси. Во время протестов против режима Лукашенко в 2020-2021 годах он не делал громких заявлений, ограничиваясь краткими комментариями на своих концертах.

Я знаю, что все наши братья-белорусы, Воины Света, поборют всех Дартов Вейдеров. Но я здесь не для того, чтобы рассказывать геополитическую х**ню, а для того, чтобы петь вам песни Сергей Михалок на концерте в Одессе

После полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 года Сергей опубликовал на своем YouTube-канале серию антивоенных видеообращений к белорусским военным, жителям Беларуси и российским рок-музыкантам.

Белорусы. Трус и предатель родины! Лукашенко, зассавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину. Эти два гон**она используют территорию Беларуси, для того чтобы атаковать братскую Украину Сергей Михалок

В тот период Михалок продолжал жить в Украине вместе с тремя детьми от актрисы Светланы Зеленковской, его тогдашней супруги. С этого момента белорусский музыкант больше не давал интервью. Известно, что в поддержку Украины воссоединенная группа "Ляпис Трубецкой", официально распавшаяся в 2014 году, проводит благотворительные концерты по всему миру. Музыканты уже организовывали турне по Европе, США и Канаде, а в начале 2024 года выступали в украинских городах.

Где сейчас Сергей Михалок

Музыкант сейчас живет в Эстонии. Спутницей артиста является Елена Ворошило из Чернигова, которая младше его вдвое. Сейчас ей 32 года, тогда как Сергею — 54.

Сергей и Елена живут в Эстонии. Фото: instagram.com/lyapis98

У музыканта есть дети, которые родились в его предыдущем браке со Светланой Зеленковской. Сама она живет сейчас в Польше.

Светлана Зеленковская с сыновьями. Фото: instagram.com/zelechka2011

Как сейчас выглядит "Ляпис"

Певец, который в свое время сбросил 30 кг, снова изменился до неузнаваемости. Судя по свежим фото в его Инстаграме, Михалок заметно поправился.

В июне 2025 года солист украинской группы "ТІК" Виктор Бронюк рассказал о проблемах белоруса. Он не исключает возможной алкогольной зависимости.

Я виделся с ним где-то в ковидный период в в Киеве. Я знаю, что он до этого вел здоровый образ жизни. Слышал сейчас от коллег, что он вернулся к тому (злоупотреблению алкоголем — ред.). Это его личное дело, наверное. Он взрослый человек и сам себе решает, что ему делать. У меня сейчас даже нет его актуального номера телефона. Когда-то был, сейчас нет Виктор Бронюк

Фото, как сейчас выглядит Сергей Михалок

