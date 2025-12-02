Були прикладом "ідеальних" стосунків: названо реальну причину розлучення Олени і Тараса Тополі

Зіркова пара була у шлюбі 12 років

Одна із "найміцніших" пар українського шоубізнесу Тарас та Олена Тополя нещодавно оголосила про розлучення, але не назвала причин. Проте блогер-пліткар заявив, що насправді ініціатором розриву був саме Тарас.

За інформацією Богдана Беспалова, яку йому нібито надали джерела, "дуже наближені до Олени Тополі", вона постійно зраджувала чоловіка. Про це блогер розповів у своєму новому випуску. Також ютубер заявив, що співачка зловживає алкоголем.

"Хто завгодно це довго не витримає, він ще довго її терпів… Не може змиритися, що її кар'єра згасла, а він, навпаки, розквітнув. Тополя дає їй гроші на фінансування її сольної кар'єри, ніхто не забороняє співати і не змушує сидіти вдома. Діти, виховання і школа — теж усе на Тарасі", — розповів Беспалов

За словами блогера, Тарас знав про зради дружини, але закривав на це очі. Проте ці факти не підтверджені ані Оленою, ані Тарасом Тополею.

Що відомо про розлучення сім'ї Тополь

Про розрив свого шлюбу артисти повідомили у понеділок, 1 грудня. Олена на своїй сторінці в Інстаграм повідомила, що це було зважене рішення, засноване на взаємній повазі та відповідальності за дітей.

У дописі було зазначено, що усі майнові питання та нюанси подальшого фінансового забезпечення дітей вони врегулювали заздалегідь і діяли справедливо у відношенні один до одного. Експодружжя виховує трьох спільних дітей — синів Романа та Марка і доньку Марію.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядали Тарас та Олена Тополя у день свого весілля.