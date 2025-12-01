Одружилися після народження дитини: як у день весілля виглядали Тарас та Олена Тополя, які розлучаються

Пара не робила гучного і пафосного весілля, а просто розписалася

Подружжя співачки Олени Тополі й фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі у ЗМІ називали найяскравішою парою шоубізнесу. Вони пережили таємний роман, народження трьох дітей і весілля, яке було однією із найбільш обговорюваних подій у 2013 році. Проте 1 грудня стало відомо, що зіркове подружжя розлучається.

Що варто знати

Тарас і Олена Тополя зіграли весілля 12 років тому вже після народження першої дитини

Свято їхнього кохання було скромним — розпис у РАЦСі і вечеря з близькими

Офіційно оформили свій шлюб артисти для того, щоб у майбутньому не було проблем із документами

Таємний роман Тараса та Олени

Познайомилося майбутнє подружжя ще у 2009 році. Тоді вона вже була відомою співачкою із псевдонімом ALYOSHA, а він — популярним артистом. Саме Олена запропонувала Тарасові спробувати бути більше, ніж просто друзями. Тривалий час вони були у стосунках і не оголошували це своїм фанатам.

Тарас та Олена Тополя

Весілля — як це було

Офіційно пара одружилася у 2013 році, за кілька місяців після народження їхнього первістка Романа. Їхнє весілля було камерним і досить скромним — вони не влаштовували гучного святкування, а просто розписалися у РАЦСі і повечеряли із найближчими людьми.

Тарас та Олена Тополя в день весілля

Тарас зізнавався, що шлюб був укладений не для публіки, а для того, щоб врегулювати всі питання з документами. Для нього було важливо, аби син не мав бюрократичних труднощів у майбутньому.

Тарас та Олена Тополя в день весілля

Разом вони виховують трьох дітей — синів Романа та Марка, а також доньку Марію. До слова, на перших пологах Тарас присутній не був, бо Олена була проти цього. Однак під час появи на світ другої та третьої дитини артист був поряд із коханою і перерізав пуповину.

Тарас та Олена Тополя з трьома дітьми

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей Тараса та Олени Тополі. Пара виховує трьох дітей: 12-річного Рому, 10-річного Марка і 5-річну Марію.