Поженились после рождения ребенка: как в день свадьбы выглядели Тарас и Елена Тополя, которые разводятся

Пара не делала громкой и пафосной свадьбы, а просто расписалась в 2013 году

Пару певицы Елены Тополи и фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи В СМИ называли самой яркой парой шоубизнеса. Они пережили тайный роман, рождение троих детей и свадьбу, которая была одним из самых обсуждаемых событий в 2013 году. Однако 1 декабря стало известно, что звездные супруги разводятся.

Тайный роман Тараса и Елены

Познакомились будущие супруги еще в 2009 году. Тогда она уже была известной певицей с псевдонимом ALYOSHA, а он популярным артистом. Именно Елена предложила Тарасу попытаться быть больше, чем просто друзьями. Долгое время они находились в отношениях и не объявляли это своим фанатам.

Тарас и Елена Тополя

Свадьба – как это было

Официально пара поженилась в 2013 году, через несколько месяцев после рождения их первенца Романа. Их свадьба была камерной и довольно скромной — они не устраивали громкого празднования, а просто расписались в ЗАГСе и поужинали с самыми близкими людьми.

Тарас и Елена Тополя в день свадьбы

Тарас признавался, что брак был заключен не для публики, а для того чтобы урегулировать все вопросы с документами. Для него было важно, чтобы сын не испытывал бюрократических трудностей в будущем.

Тарас и Елена Тополь в день свадьбы

Вместе они воспитывают троих детей – сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию. К слову, на первых родах Тарас не присутствовал потому, что Елена была против этого. Однако во время появления на свет второго и третьего ребенка артист был рядом с любимой и перерезал пуповину.

Тарас и Елена Тополя с тремя детьми

