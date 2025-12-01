Поженились после рождения ребенка: как в день свадьбы выглядели Тарас и Елена Тополя, которые разводятся
-
-
Пара не делала громкой и пафосной свадьбы, а просто расписалась в 2013 году
Пару певицы Елены Тополи и фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи В СМИ называли самой яркой парой шоубизнеса. Они пережили тайный роман, рождение троих детей и свадьбу, которая была одним из самых обсуждаемых событий в 2013 году. Однако 1 декабря стало известно, что звездные супруги разводятся.
Что следует знать
- Тарас и Елена Тополя сыграли свадьбу 12 лет назад уже после рождения первого ребенка
- Праздник их любви был скромным — роспись в ЗАГСе и ужин с близкими
- Официально оформили свой брак артисты для того, чтобы в будущем не было проблем с документами
Тайный роман Тараса и Елены
Познакомились будущие супруги еще в 2009 году. Тогда она уже была известной певицей с псевдонимом ALYOSHA, а он популярным артистом. Именно Елена предложила Тарасу попытаться быть больше, чем просто друзьями. Долгое время они находились в отношениях и не объявляли это своим фанатам.
Свадьба – как это было
Официально пара поженилась в 2013 году, через несколько месяцев после рождения их первенца Романа. Их свадьба была камерной и довольно скромной — они не устраивали громкого празднования, а просто расписались в ЗАГСе и поужинали с самыми близкими людьми.
Тарас признавался, что брак был заключен не для публики, а для того чтобы урегулировать все вопросы с документами. Для него было важно, чтобы сын не испытывал бюрократических трудностей в будущем.
Вместе они воспитывают троих детей – сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию. К слову, на первых родах Тарас не присутствовал потому, что Елена была против этого. Однако во время появления на свет второго и третьего ребенка артист был рядом с любимой и перерезал пуповину.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о детях Тараса и Елены Тополи. Пара воспитывает троих детей: 12-летнего Рома, 10-летнего Марка и 5-летнюю Марию.