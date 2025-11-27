Предложения на самом деле не было? Действительно ли Melovin обручился с военным

Певца подозревают в том, что признание было постановкой

Известного украинского певца Меловина, который на днях объявил о помолвке с военным Петром Злотей, подозревают в постановке. Медийные люди предполагают, что на самом деле это не было искренним предложение, а просто фото ради хайпа и пиара.

Что следует знать

Певцу Меловину сделал предложение украинский военнослужащий, которое артист осветил в соцсетях

Его подозревают в том, что на самом деле это была помолвка ради хайпа и рекламы собственного сольного концерта и книги

23 ноября Меловин опубликовал пост со снимками предложения, где его любимый Петр Злотя на Майдане Независимости встал на одно колено и предложил певцу свою руку и сердце. Традиционно он надел на безымянный палец обручальное кольцо и подарил огромный букет роз.

Петр Злотя сделал предложение Меловину. Фото: instagram.com/melovin_official

Однако в этом посте артист выложил не только снимки с предложения, но и рекламу книги, которую он написал, и сольного концерта в Киеве. Мнение о том, что это действительно постановка, высказал блогер Ваня Рассел в интервью Славе Демину.

"Недавно Melovin сделал предложение военный. Я хочу верить, что это правда, но большинство говорит и показывает пальцем на факты, что это постановочная сцена — профессиональный фотограф, все подготовлено, почему именно это предложение было сделано на Майдане. И потом — эти фотографии и реклама его книги", — сказал Ваня.

Певец Меловин

Так же выразился и блогер Сергей Халус в своем телеграмме-канале. По его мнению, "когда тебе делают искренне предложение, то влюбленные говорят друг о друге и рассказывают свою историю любви, а не пытаются навязать тебе билеты или книгу по скидке".

Сергей Халус о помолвке Меловина

