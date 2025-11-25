За что хейтят Клопотенко: шесть скандалов, возмутивших сеть - от школьного меню до "посадил бы девушку в клетку"

Клопотенко имел конфликт с Поляковой

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко неоднократно попадал в громкие скандалы из-за своих высказываний и идей. В частности, он заявлял, что хотел бы украсть девушку и посадить ее в клетку, и не только.

Школьное меню Клопотенка

В 2022 году кулинар разработал школьное меню по обновленным рецептам. В него входят супы, основные блюда, гарниры и десерты. Однако с тех пор и сегодня Клопотенко периодически критикуют за разработанное питание. Родители жалуются, что дети не наедаются в школе из-за низкокалорийных и пресных блюд. Также возмущены из-за неподходящего оборудования и недостаточной подготовки поваров.

Клопотенко отмечал, что ему надоело слушать критику из-за школьного меню. Он отметил, что не предоставляет услуги в школьных столовых, а только является "лицом реформы". Кулинар заявил, что его целью было улучшить питание детей.

Меня достал хейт. Каждый день читаю: "Клопотенко испортил школьное питание", "из-за Клопотенко дети голодны". Стоп. Я каждый день слышу, что я "испортил жизнь детям". Я — не чиновник, политик. Не министр. Я не человек, предоставляющий услуги питания в столовых. Я — повар и общественный активист. Но так вышло, что именно я стал лицом реформы. Я поднял проблему, дал инструмент в виде рецептов, потому что хотел, чтобы украинские дети ели лучше. Но я не стою у каждой плиты. Я не менял питание в детсадах. Евгений Клопотенко

Конфликт с Олей Поляковой

В 2024 году Клопотенко назвал певицу Олю Полякову "странной" и сказал, что не понимает ее творчества.

Она для меня странная. Как это можно петь… Это не мое. Мы с ней из разных миров! Евгений Клопотенко

Певица не замедлила ответить. Оля ответила, что кулинар не осведомлен о ее творчестве и обесценивает ее вклад в музыку.

Если бы господин Евгений послушал бы песни Оли, которые написаны в Киеве во время войны и пошел бы на концерт, где люди плачут, где военные благодарят, где люди смеются и знают все слова, то может тогда бы не говорил глупости с таким видом. Стыдно взрослому мужчине быть незнающим и ради хайпа обесценивать большой вклад большой артистки, работающей над смыслами. Оля Полякова

Противоречивые желания

Впоследствии шеф-повар отметился еще одним неоднозначным заявлением. Он поделился своими необычными желаниями, среди которых – украсть девушку, посадить ее в клетку и покормить там. В сети возмутились из-за такого заявления кулинара.

Я бы взял какую-нибудь девушку, украл ее и посадил в клетку. Кормил ее, смотрел бы, как она ведет себя – это мечта. Просто это социально недопустимо, я не буду этого делать. Но я искренне этого хочу. Евгений Клопотенко

Конфликт с "Забороной"

В 2024 году у Клопотенко был конфликт с изданием "Заборона". Кулинар обнародовал личную переписку с журналистом, который хотел договориться с ним о записи интервью, а затем назвал "ху*сосом". Главный редактор "Забороны" Евгения Костина заявила, что никто из журналистов медиа не коммуникировал с Клопотенко, поэтому ему писали с фейкового аккаунта.

Эта переписка велась от имени фейка. Впрочем, нам очень жаль, что под атаку (вряд ли это шутка) попал именно Евгений Клопотенко, которого мы очень ценим. Предполагаем, что это целенаправленная стратегия для разжигания хейта в сторону нашего медиа. Евгения Костина

Съемки в Лавре

Клопотенко критиковали из-за съемок кулинарного рождественского проекта в Киево-Печерской лавре. В выпуске "Готовим 12 утраченных украинских блюд" для Youtube-канала "Реальная история" говорилось о забытых украинских рождественских традициях. В сети и в УПЦ подвергли критике съемки программы в храме, считая, что таким образом теряется сакральность святыни.

Православный храм – это место, где человек встречается с Богом в молитве, исповеди и таинствах. Его предназначение – быть домом Господним, где звучит молитва, покаяние и славословие, а не музыка шоу-бизнеса или звуки аплодисментов, написали в УПЦ

Съемки с полицейскими

В начале 2025 года Клопотенко распространил комедийный ролик с участием людей в полицейской форме. На видео кулинар пробует копченую грушу, в то время как копы держат мужчину, который тоже хочет попробовать блюдо, впрочем, ему не дают. В сети написали, что Клопотенко отвлекает правоохранителей от работы. Кулинар отметил, что задействовал актеров. Команда создавала рекламный ролик для полиции охраны.

