За що хейтять Клопотенка: шість скандалів, які обурили мережу - від шкільного меню до "посадив би дівчину в клітку"

Клопотенко мав конфлікт з Поляковою

Відомий український кулінар Євген Клопотенко неодноразово потрапляв у гучні скандали через свої висловлювання та ідеї. Зокрема, він заявляв, що хотів би вкрасти дівчину та посадити її у клітку, і не лише.

Що треба знати:

Клопотенка критикували за шкільне меню

УПЦ обурювалась зйомкою кулінарної програми у святині за його участі

Клопотенко робив неоднозначні заяви про жінок

Шкільне меню Клопотенка

У 2022 році кулінар розробив шкільне меню з оновленими рецептами. До нього входять супи, основні страви, гарніри та десерти. Однак з того часу й до сьогодні Клопотенка періодично критикують за розроблене харчування. Батьки скаржаться, що діти не наїдаються у школі через низькокалорійні та прісні страви. Також нарікають на невідповідне обладнання і недостатню підготовку кухарів.

Клопотенко зазначав, що йому набридло слухати критику щодо шкільного меню. Він зазначив, що не надає послуги у шкільних їдальнях, а лише є "обличчям реформи". Кулінар заявив, що його метою було покращити харчування дітей.

Мене дістав хейт. Кожного дня читаю: "Клопотенко зіпсував шкільне харчування", "через Клопотенка діти голодні". Стоп. Я щодня чую, що я "зіпсував життя дітям". Я — не чиновник, не політик. Не міністр. Я не людина, яка надає послуги харчування в їдальнях. Я — кухар і громадський активіст. Але так вийшло, що саме я став обличчям реформи. Я підняв проблему, дав інструмент у вигляді рецептів, бо хотів, щоб українські діти їли краще. Але я не стою біля кожної плити. Я не змінював харчування у дитсадках. Євген Клопотенко

Євген Клопотенко, фото з мережі

Конфлікт з Олею Поляковою

У 2024 році Клопотенко назвав співачку Олю Полякову "дивною" і сказав, що не розуміє її творчості.

Вона для мене дивна. Як таке можна співати… Це не моє. Ми з нею з різних світів!. Євген Клопотенко

Співачка не забарилась з відповіддю. Оля відповіла, що кулінар не обізнаний у її творчості та знецінює її внесок у музику.

Якщо б пан Євген послухав би пісні Олі, які написані у Києві під час війни і пішов би на концерт, де люди плачуть, де військові дякують, де люди сміються і знають всі слова, то може тоді б не ляпав дурниці з таким видом. Соромно дорослому чоловіку бути необізнаним і заради хайпу знецінювати великий вклад великої артистки, яка працює над сенсами. Оля Полякова

Полякова відповіла Клопотенку, скриншот з її інстаграм-сторінки

Суперечливі бажання

Згодом шеф-кухар відзначився ще однією неоднозначною заявою. Він поділився своїми незвичними бажаннями, серед яких — вкрасти дівчину, посадити її в клітку та погодувати там. У мережі обурилися такій заяві кулінара.

Я б взяв якусь дівчину, вкрав її і посадив у клітку. Годував її, дивився б, як вона поводиться – це мрія. Просто це соціально-неприпустимо, я не буду цього робити. Але я щиро цього хочу. Це правда. Євген Клопотенко

Конфлікт із "Забороною"

У 2024 році Клопотенко мав конфлікт із виданням "Заборона". Кулінар оприлюднив особисту переписку з журналістом, який хотів домовитися з ним про запис інтерв'ю, а потім назвав "ху*сосом". Головна редакторка "Заборони" Євгенія Костіна заявила, що ніхто з журналістів медіа не комунікував з Клопотенком, тож йому писали з фейкового акаунту.

Ця переписка велася від імені фейка. Утім, нам дуже шкода, що під атаку (навряд чи це жарт) потрапив саме Євген Клопотенко, якого ми дуже цінуємо. Припускаємо, що це є цілеспрямованою стратегією для розпалювання хейту в бік нашого медіа. Євгенія Костіна

Клопотенко поскаржився на нецензурні висловлювання в його бік, скриншот з твіттер-сторінки

Відповідь видання "Заборони", скриншот з інстаграм-сторінки видання

Зйомки у Лаврі

Клопотенка критикували через зйомки кулінарного різдвяного проєкту у Києво-Печерській лаврі. У випуску "Готуємо 12 втрачених українських страв" для Youtube-каналу "Реальна історія" йшлося забуті українські різдвяні традиції. У мережі та в УПЦ розкритикували зйомки програми у храмі, вважаючи, що таким чином втрачається сакральність святині.

Православний храм — це місце, де людина зустрічається з Богом у молитві, сповіді та таїнствах. Його призначення — бути домом Господнім, де звучить молитва, покаяння і славослів'я, а не музика шоубізнесу чи звуки аплодисментів, написали в УПЦ

Відповідь Лаври на зйомки у святині

Акім Галімов (ведучий програми) і Євген Клопотенко, скриншот з YouTube-каналу Галімова

Зйомки з поліцейськими

На початку 2025 року Клопотенко поширив комедійний ролик за участі людей у поліцейській формі. На відео кулінар куштує копчену грушу, тоді як начебто копи тримають чоловіка, який також хоче спробувати страву, утім, йому не дають. У мережі написали, що Клопотенко відволікає правоохоронців від роботи. Натомість кулінар зазначив, що задіяв акторів. Команда створювала рекламний ролик для поліції охорони.

Клопотенко знявся у ролику з людьми у поліцейській формі

Раніше "Телеграф" розповідав про обраницю Євгена Клопотенка. Він показував її прихильникам.