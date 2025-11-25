Лобода зганьбилася: наказала прибрати прапор України зі сцени, реакція мережі (відео)

У мережі обговорюють момент з прапором на концерті Лободи

Українська співачка Світлана Лобода знову потрапила у скандал. Вона не розгорнула український прапор, який кинули на сцену, під час виступу в Осло.

Відповідне відео поширили у соцмережі Threads. На ролику видно, що Світлана взяла прапор і тримала його у зім'ятому вигляді у руці. У цей момент артистка разом з танцівницями прощалась з публікою. Однак Лобода не розгорнула синьо-жовтий прапор, а передала танцівниці.

На концерті в Осло була нереальна енергетика, Лобода класно взаємодіяла з глядачами, казала гарні слова. Але під кінець концерту їй дали український прапор, і на цьому моменті завмерли, мабуть, усі в очікуванні, що вона його розверне та щось скаже, але ні, зім'ятим потримала в руках і швидко передала танцівниці, щоб та винесла його, написали у соцмережі.

Лобода потрапила у скандал в Осло

Користувачі мережі обурилися, що Світлана не розгорнула прапор, а також не згадала про Україну під час концерту.

"І на це ходять "біженці",а вийти на мітинг в підтримку України немає нікого з цих мільйонів людей,які виїхали! Це точно українці чи це пародія?! Жодного українця на мітингу в Осло,Варшаві чи Берліні! Зате,на концертах повні зали. Я не знаю,що ще додати! Думайте!".

Скриншот з Threads

"Коли Imagine Dragons піднімає український прапор на кожному концерті в різних містах Європи, і робить шоу з жовто-блакитними кольорами, Лобода пробиває чергове дно. Піндуй вже до Ані Сролак".

Скриншот з Threads

"Облажалась не Лобода, облажались українці, які на це прийшли, ще й з прапором".

Скриншот з Threads

"Гидота, б*ять, на сцені в Скандинавії з українськими прапором в руках ригає "спасибо, друзья, спасибо" а потім шведи/норвежці тобі на роботі "спасібають" і кажуть, що це твоя ж мова".

Скриншот з Threads

"*обнуті українці досі їздять на її концерти? Яка ганьба".

Скриншот з Threads

Однак були й ті користувачі мережі, які захистили її від критики. Вони зазначили, що артистка суттєво допомогла місцевим в Ірпені, а також раніше згадувала Україну під час концертів. Телеведучий Анатолій Анатоліч, який є кумом Лободи, теж підтримав її. Шоумен поширив фото виконавиці, де вона розгорнула український прапор у 2023 році під час концерту в Нью-Йорку.

Скриншот з Threads

"Тобто те, що Лобода відновила пару будинків в Ірпені власним коштом і подарувала будинок постраждалим це не важливо, чи правильно? Важливо розгорнути прапор, щоб показати який ти патріот? Жалюгідні. Лобода не словом, а ділом! Вчіться!".

Скриншот з Threads

"Боже, як ви за*бали, в Кишиневі вона зробила велику промову щодо війни, і підтримала усіх українців, нащо ви тут це пишете, Господи".

Скриншот з Threads

"А ви не думали, що є певні умови у організаторів. Деякі забороняють патріотичні такі моменти, на жаль".

Скриншот з Threads

"Боже,що ви пишете? Була на концерті в четверг в Вроцлаві,Світлана говорила українською мовою,співала багато пісень теж українською…Вам, що немає ,що робити як обливати брудом своїх же?".

Скриншот з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Микиту Хайкіна, на весіллі якого "таємно" виступала Світлана Лобода.