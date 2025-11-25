Лобода зганьбилася: наказала прибрати прапор України зі сцени, реакція мережі (відео)
У мережі обговорюють момент з прапором на концерті Лободи
Українська співачка Світлана Лобода знову потрапила у скандал. Вона не розгорнула український прапор, який кинули на сцену, під час виступу в Осло.
Відповідне відео поширили у соцмережі Threads. На ролику видно, що Світлана взяла прапор і тримала його у зім'ятому вигляді у руці. У цей момент артистка разом з танцівницями прощалась з публікою. Однак Лобода не розгорнула синьо-жовтий прапор, а передала танцівниці.
На концерті в Осло була нереальна енергетика, Лобода класно взаємодіяла з глядачами, казала гарні слова. Але під кінець концерту їй дали український прапор, і на цьому моменті завмерли, мабуть, усі в очікуванні, що вона його розверне та щось скаже, але ні, зім'ятим потримала в руках і швидко передала танцівниці, щоб та винесла його,
Користувачі мережі обурилися, що Світлана не розгорнула прапор, а також не згадала про Україну під час концерту.
- "І на це ходять "біженці",а вийти на мітинг в підтримку України немає нікого з цих мільйонів людей,які виїхали! Це точно українці чи це пародія?! Жодного українця на мітингу в Осло,Варшаві чи Берліні! Зате,на концертах повні зали. Я не знаю,що ще додати! Думайте!".
- "Коли Imagine Dragons піднімає український прапор на кожному концерті в різних містах Європи, і робить шоу з жовто-блакитними кольорами, Лобода пробиває чергове дно. Піндуй вже до Ані Сролак".
- "Облажалась не Лобода, облажались українці, які на це прийшли, ще й з прапором".
- "Гидота, б*ять, на сцені в Скандинавії з українськими прапором в руках ригає "спасибо, друзья, спасибо" а потім шведи/норвежці тобі на роботі "спасібають" і кажуть, що це твоя ж мова".
- "*обнуті українці досі їздять на її концерти? Яка ганьба".
Однак були й ті користувачі мережі, які захистили її від критики. Вони зазначили, що артистка суттєво допомогла місцевим в Ірпені, а також раніше згадувала Україну під час концертів. Телеведучий Анатолій Анатоліч, який є кумом Лободи, теж підтримав її. Шоумен поширив фото виконавиці, де вона розгорнула український прапор у 2023 році під час концерту в Нью-Йорку.
- "Тобто те, що Лобода відновила пару будинків в Ірпені власним коштом і подарувала будинок постраждалим це не важливо, чи правильно? Важливо розгорнути прапор, щоб показати який ти патріот? Жалюгідні. Лобода не словом, а ділом! Вчіться!".
- "Боже, як ви за*бали, в Кишиневі вона зробила велику промову щодо війни, і підтримала усіх українців, нащо ви тут це пишете, Господи".
- "А ви не думали, що є певні умови у організаторів. Деякі забороняють патріотичні такі моменти, на жаль".
- "Боже,що ви пишете? Була на концерті в четверг в Вроцлаві,Світлана говорила українською мовою,співала багато пісень теж українською…Вам, що немає ,що робити як обливати брудом своїх же?".
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Микиту Хайкіна, на весіллі якого "таємно" виступала Світлана Лобода.