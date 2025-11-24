Таємне весілля Могилевської: зірка засвітила золоту обручку (фотофакт)

Співачка не розкрила, чи вийшла заміж

Відома українська співачка Наталія Могилевська показалася з обручкою на підмізинному пальці. Цим вона спровокувала чутки про ймовірне заміжжя.

Могилевська з'явилась з обручкою в ефірі радіо "Люкс ФМ". Ведучий Євгеній Фешак не питав співачку про весілля, однак шанувальники запідозрили, що її офіційний статус змінився. Раніше артистка казала, що не планує влаштовувати весілля під час війни, бо це не на часі.

Могилевська з'явилась з обручкою на публіці, скриншот з радіо "Люкс ФМ"

Зараз Наталія перебуває у стосунках з чоловіком на ім'я Валентин. Артистка розповіла, що давно знала його, оскільки вони жили поруч. На початку повномасштабного вторгнення росіян співачка зблизилась з Валентином. Він допоміг вивезти з небезпечної території вагітну сестру виконавиці.

Ми жили на одній вулиці, він щодня ходив повз мій дім… А в перший тиждень війни він був тією людиною, хто врятував мою вагітну сестричку. Наталія Могилевська

Обранець Могилевської - Валентин, фото "Главкому"

Валентин народився у Києві, однак багато років мешкав у США, де розвивав власний бізнес. На початку повномасштабної війни він повернувся до України, де почав займатися волонтерством. Наталія розповідала, що протягом 10 років Валентин не перебував у стосунках, тож вона вважає їхній союз "долею". Також співачка зазначила, що обранець старший за неї. Однак він не хоче бути публічним.

Він 10 років мене чекав, був самотній, дуже хотів зустріти свою людину. Він знав, що зустріне. Тобто це така красива історія, як називалась би "доля". Наталія Могилевська

Валентин - обранець Могилевської, фото Наталі Городової

На початку повномасштабного вторгнення Могилевська разом із обранцем усиновили двох доньок — Мішель та Софію, яким 13 і 5 років. Пара не показує обличчя доньок, аби вберегти їх від уваги преси.

Могилевська з доньками, фото з її інстаграм-сторінки

Доньки Могилевської - Мішель і Софія, фото з її інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Наталії Могилевської. Вона була офіційно заміжня.