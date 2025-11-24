Тайная свадьба Могилевской: звезда засветила золотое кольцо (фотофакт)

Певица не раскрыла, вышла ли замуж

Известная украинская певица Наталья Могилевская показалась с обручальным кольцом на безымянном пальце. Этим она спровоцировала слухи о вероятном замужестве.

Могилевская появилась с обручальным кольцом в эфире радио "Люкс ФМ". Ведущий Евгений Фешак не спрашивал певицу о свадьбе, однако поклонники заподозрили, что ее официальный статус изменился. Ранее артистка говорила, что не планирует устраивать свадьбу во время войны, потому что это сейчас неуместно.

Могилевская появилась с кольцом на публике, скриншот с радио "Люкс ФМ"

Сейчас Наталья находится в отношениях с мужчиной по имени Валентин. Артистка рассказала, что давно знала его, потому что они жили рядом. В начале полномасштабного вторжения россиян певица сблизилась с Валентином. Он помог увезти с опасной территории беременную сестру исполнительницы.

Мы жили на одной улице, он каждый день ходил мимо моего дома… А в первую неделю войны он был тем человеком, который спас мою беременную сестренку. Наталья Могилевская

Избранник Могилевской — Валентин, фото "Главкома"

Валентин родился в Киеве, однако многие годы жил в США, где развивал собственный бизнес. В начале полномасштабной войны он вернулся в Украину, где начал заниматься волонтерством. Наталья рассказывала, что в течение 10 лет Валентин не состоял в отношениях, поэтому она считает их союз "судьбой". Также певица отметила, что избранник старше ее. Однако он не хочет быть публичным.

Он 10 лет меня ждал, был одинок, очень хотел встретить своего человека. Он знал, что встретит. То есть это такая красивая история, которая называлась бы "судьба". Наталья Могилевская

Валентин — избранник Могилевской, фото Натальи Городовой

В начале полномасштабного вторжения Могилевска вместе с избранником усыновили двух дочерей — Мишель и Софию, которым сейчас 13 и 5 лет. Пара не показывает лицо дочерей, чтобы уберечь их от внимания прессы.

Могилевская с дочерьми, фото с ее инстаграм-страницы

Дочери Могилевской — Мишель и София, фото с ее инстаграм-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Натальи Могилевской. Она была официально замужем.