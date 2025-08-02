"Роман" с Эктором и женитьба в Мариинском дворце: что известно о мужчинах Натальи Могилевской

Единственный брак певицы длился менее года

Несмотря на безумную популярность Натальи Могилевской, ее личная жизнь всегда была за занавесом тайны. Подробностями своих отношений певица делилась нечасто – ей часто приписывали романы с разными мужчинами, но в официальном браке звезда была дважды.

Однако первый брак длился не долго — меньше года. "Телеграф" решил выяснить, что известно о мужчинах Натальи Могилевской.

Мужчины Натальи Могилевской

В начале своей карьеры певица на протяжении двух лет была в отношениях с продюсером Александром Ягольником. Пара жила вместе и мужчина даже приобрел обручальное кольцо для любимой. Однако когда Александр завел с Наталией разговор о деньгах, признаться, что передумал и бросил кольцо в озеро.

Первым мужчиной, за которого певица вышла замуж, был Дмитрий Чалый. Их свадьба была роскошной — торжественная церемония состоялась в малом зале Мариинского дворца. На следующий день после свадьбы пара отправилась в Париж завтракать в кафе на Эйфелевой башне.

Тогда казалось, что они — идеальные супруги. Однако не прошло и года, как пара развелась без громких скандалов и ссор. Позже Могилевская поделилась, что их взгляды на семейную жизнь были слишком разными. Дмитрий мечтал о стабильной семейной жизни, а Наталья – строить карьеру.

Через год после развода певица вступила в отношения с бизнесменом Егором Долининым. С ним Наталья была в гражданском браке. Эти отношения были публичными – пара вместе давала интервью, посещала светские мероприятия.

Егор и Наталья жили вместе и певица хорошо дружила с тремя его детьми от первого брака. Ради любимого артистка даже стала меньше времени уделять карьере и больше мужчине. После пяти лет отношений Долинин и Могилевская сообщили о том, что они разошлись. Что стало причиной — экс-любимые не рассказывали.

Долгое время о личной жизни Могилевской ничего не было известно. Однако в начале 2025 года певица ошеломила новостью о том, что она усыновила двух девочек и находится в отношениях с мужем по имени Валентин. Известно, что пара не состоит в официальном браке, потому что, по словам певицы, сейчас свадьба и свадьба не ко времени. Личность своего избранника артистка скрывает.

Слухи о романах Могилевской

В 2013 году разгорелись слухи о романе Могилевской с популярным шеф-поваром Эктором Хименесом-Браво. Их "овили" вместе папарацци, СМИ публиковали их общие фото. В медиа даже утверждали, что певица беременна от повара. Поначалу звезды не комментировали свою "связь", но впоследствии оказалось, что это неправда.

Фото: ТелеграфЪ

Романы певице приписывали еще со многими — Владом Ямой, Раду Поклитару, Петром Дмитриченко. Однако все они были просто слухами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о названных дочерях Могилевской. Певица усыновила девушек в начале полномасштабного вторжения России в Украину.