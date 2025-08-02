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"Роман" с Эктором и женитьба в Мариинском дворце: что известно о мужчинах Натальи Могилевской

Автор
Наталья Дума
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Автор
Наталья Могилевская была в браке только раз
Наталья Могилевская была в браке только раз. Фото Колаж Телеграфу

Единственный брак певицы длился менее года

Несмотря на безумную популярность Натальи Могилевской, ее личная жизнь всегда была за занавесом тайны. Подробностями своих отношений певица делилась нечасто – ей часто приписывали романы с разными мужчинами, но в официальном браке звезда была дважды.

Однако первый брак длился не долго — меньше года. "Телеграф" решил выяснить, что известно о мужчинах Натальи Могилевской.

Мужчины Натальи Могилевской

В начале своей карьеры певица на протяжении двух лет была в отношениях с продюсером Александром Ягольником. Пара жила вместе и мужчина даже приобрел обручальное кольцо для любимой. Однако когда Александр завел с Наталией разговор о деньгах, признаться, что передумал и бросил кольцо в озеро.

Наталья Могилевская Александр Ягольник

Первым мужчиной, за которого певица вышла замуж, был Дмитрий Чалый. Их свадьба была роскошной — торжественная церемония состоялась в малом зале Мариинского дворца. На следующий день после свадьбы пара отправилась в Париж завтракать в кафе на Эйфелевой башне.

Могилевская Чалый

Тогда казалось, что они — идеальные супруги. Однако не прошло и года, как пара развелась без громких скандалов и ссор. Позже Могилевская поделилась, что их взгляды на семейную жизнь были слишком разными. Дмитрий мечтал о стабильной семейной жизни, а Наталья – строить карьеру.

Дмитрий Чалый

Через год после развода певица вступила в отношения с бизнесменом Егором Долининым. С ним Наталья была в гражданском браке. Эти отношения были публичными – пара вместе давала интервью, посещала светские мероприятия.

Могилевская Долинин

Егор и Наталья жили вместе и певица хорошо дружила с тремя его детьми от первого брака. Ради любимого артистка даже стала меньше времени уделять карьере и больше мужчине. После пяти лет отношений Долинин и Могилевская сообщили о том, что они разошлись. Что стало причиной — экс-любимые не рассказывали.

Долгое время о личной жизни Могилевской ничего не было известно. Однако в начале 2025 года певица ошеломила новостью о том, что она усыновила двух девочек и находится в отношениях с мужем по имени Валентин. Известно, что пара не состоит в официальном браке, потому что, по словам певицы, сейчас свадьба и свадьба не ко времени. Личность своего избранника артистка скрывает.

Могилевская с новым мужчиной

Слухи о романах Могилевской

В 2013 году разгорелись слухи о романе Могилевской с популярным шеф-поваром Эктором Хименесом-Браво. Их "овили" вместе папарацци, СМИ публиковали их общие фото. В медиа даже утверждали, что певица беременна от повара. Поначалу звезды не комментировали свою "связь", но впоследствии оказалось, что это неправда.

Могилевская и Эктор Хименес-Браво
Фото: ТелеграфЪ

Романы певице приписывали еще со многими — Владом Ямой, Раду Поклитару, Петром Дмитриченко. Однако все они были просто слухами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о названных дочерях Могилевской. Певица усыновила девушек в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Теги:
#Брак #Личная Жизнь #Муж #Егор Долинин #Наталия Могилевская