Пережили сложный период: что известно о приёмных дочерях Натальи Могилевской

Девочкам 13 и 4 года и они родные сестры

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, недавно насмешившая подписчиков, является матерью двух приемных дочерей: 13-летней Мишель и 4-летней Софии. Она усыновила девушек в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Певица активно делится моментами из своей семейной жизни в социальных сетях, демонстрируя теплые отношения с дочерьми и их совместные достижения. Однако лицо детей и мужа не показывает. "Телеграф" решил выяснить, что известно о дочерях Натальи Могилевской.

Артистка рассказывала, что ее жизнь с появлением дочерей кардинально изменилась. Она стала рано просыпаться, чтобы читать книги о воспитании детей, ведь она никогда не была мамой и переживает за это.

Что известно о старшей дочери Могилевской

Мишель, старшая дочь, учится в школе. Недавно Могилевская поделилась видео, где показала, как ее встретили дочери по возвращению с гастролей.

Мишель родилась 15 декабря 2011 года и недавно отпраздновала свое 13-летие. По случаю праздника Наталья вместе с младшей дочерью Софией подготовили для Мишель сюрприз: они создали плакат с пожеланиями и украсили дом воздушными шарами.

Наталья Могилевская учила старшую дочь самообороны. Певица показывала видео, как занимается с Мишель.

До усыновления девочки пережили сложные жизненные обстоятельства. Мишель как старшая сестра взяла на себя ответственность за младшую Софию, пытаясь обеспечить ей безопасность и поддержку. После усыновления Наталья Могилевская приложила усилия, чтобы вернуть Мишель детство и предоставить ей возможность почувствовать себя настоящим ребенком.

Что известно о младшей дочери Могилевской

В январе 2025 года Наталья впервые взяла Софию на свою работу, где девочка побывала за кулисами юмористического проекта "Квартал 95". София посетила костюмерную комнату во Дворце "Украина", побывала на сцене и познакомилась с артистами Юрием Ткачем и Ириной Гатун.

Могилевская признавалась, что младшая дочь спит с ней. Однако когда ей исполнилось 4, девочка сама попросила ей приобрести новую кровать, на что мама, конечно же, согласилась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о названной дочери Пономаревой, которая сделала каминг-аут. Мы поделились, как на эту новость отреагировала артист и ее родная мама — Елена Мозговая.