Младше его дочери: что известно о новой жене молчуна Николаева, на которую он заменил Королёву

Певцу на момент знакомства было 45 лет, а его избраннице — 22

Советский и российский 65-летний певец Игорь Николаев, который молчит о войне в Украине, был женат трижды. Его второй женой была Наташа Королева, на которую он заменил молодую Юлию Проскурякову, с которой также вступил в брак.

Жена певца младше его дочери. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Юлии Проскуряковой и ее браке с молчуном Игорем Николаевым.

История любви Николаева и Проскуряковой началась в 2005 году, когда Юлия случайно попала на концерт Игоря в Екатеринбурге. После выступления она передала ему диск со своими песнями помощницей. Впоследствии Юлия позвонила по телефону Игорю, попросив помощи в музыкальной карьере после неудачного кастинга на музыкальное шоу. Николаев пригласил ее в свой продюсерский центр, где между ними завязались дружеские отношения, которые со временем переросли в романтические.

Пара официально зарегистрировала брак в 2010 году. Их отношения вызвали немало обсуждений из-за значительной разницы в возрасте — 23 года. Тогда многие думали, что этот брак "ради брака" и у них нет любви, а Николаев решил жениться, чтобы забыть вторую жену — Наташу Королёву.

Интересно, что с Королевой Николаев познакомился при похожих обстоятельствах. Тогда никому не известная певица пришла на кастинг с большим желанием выступать на большой сцене. В это время они начали сотрудничество, а впоследствии у них возникли романтические отношения, которые переросли в брак.

Юлия Проскурякова стала певицей благодаря своему мужу. Она еще с детства интересовалась творчеством Николаева, а когда повзрослела, ей стали нравиться не только его песни, но и он сам. Сейчас она является русской поп-певицей и актрисой театра и кино.

Недавно, в декабре 2024 года, стало известно, что жена Игоря Николаева покинула Россию. Она находится в Дубае, однако о причине отъезда не сообщила. Возможно, она уехала на отдых или решила сбежать из страны-агрессора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас певица Руся, которая является старшей сестрой Наташи Королевой. В отличие от своей родственницы-путинистки, она поддерживает Украину в войне с Россией и не верит кремлевской пропаганде.