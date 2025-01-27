Молодша за його доньку: що відомо про нову дружину мовчуна Ніколаєва, на яку він замінив Корольову

Співаку на момент знайомства було 45 років, а його обраниці — 22

65-річний радянський та російський співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про війну в Україні, був одружений тричі. Його другою дружиною була Наташа Корольова, на яку він замінив молоду Юлію Проскурякову, з якою також вступив у шлюб.

Дружина співака молодша за його доньку. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Юлію Проскурякову та її шлюб із мовчуном Ігорем Ніколаєвим.

Історія кохання Ніколаєва та Проскурякової розпочалася у 2005 році, коли Юлія випадково потрапила на концерт Ігоря в Єкатеринбурзі. Після виступу вона передала йому диск зі своїми піснями через помічницю. Згодом Юлія зателефонувала Ігорю, попросивши допомоги у музичній кар'єрі після невдалого кастингу на музичне шоу. Ніколаєв запросив її до свого продюсерського центру, де між ними зав'язалися дружні стосунки, які з часом переросли у романтичні.

Пара офіційно зареєструвала шлюб у 2010 році. Їхні стосунки викликали чимало обговорень через значну різницю у віці — 23 роки. Тоді багато хто думав, що цей шлюб "заради шлюбу" і у них немає кохання, а Ніколаєв вирішив одружитися, щоб забути другу дружину — Наташу Корольову.

Цікаво, що з Корольовою Ніколаєв познайомився за схожих обставин. Тоді нікому не відома співачка прийшла на кастинг із великим бажанням виступати на великій сцені. Саме тоді вони почали співпрацю, а згодом у них виникли романтичні стосунки, які переросли у шлюб.

Юлія Проскурякова стала співачкою завдяки своєму чоловікові. Вона ще з дитинства цікавилася творчістю Ніколаєва, а коли подорослішала, їй почали подобатися не лише його пісні, але й він сам. Зараз вона є російською попспівачка та актрисою театру і кіно.

Нещодавно, у грудні 2024, стало відомо, що дружина Ігоря Ніколаєва покинула Росію. Вона перебуває у Дубаї, однак про причину від’їзду не повідомила. Можливо, вона поїхала на відпочинок або вирішила виїхати із країни-агресорки.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз співачка Руся, яка є старшою сестрою Наташі Корольової. На відміну від своєї родички-путіністки, вона підтримує Україну у війні з Росією і не вірить кремлівській пропаганді.