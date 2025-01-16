"Одне лице" із Корольовою: де зараз секс-символ 90-х співачка Руся, яка є сестрою путіністки

Ірина Поривай підтримує Україну, на відміну від своєї сестри

Ірина Поривай, яка виступала під сценічним іменем Руся, — українська співачка, яка здобула велику популярність наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років. Вона вважається однією з перших поп-зірок незалежної України. Мало хто знає, але вона є рідною сестрою зрадниці України Наташі Корольової. Раніше ми розповідали, що мама співачок каже про війну.

Зовнішня схожість сестер беззаперечна. Проте, молодша продалася російській владі і підтримує політику Путіна, а старша — попри те, що вже 30 років мешкає у США, не забуває про те, що вона українка та бажає Україні перемоги. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Ірина Поривай.

Що відомо про Ірину Поривай

Співачка стала відомою наприкінці 80-х років. Тоді вона була у складі гурту "Міраж". У 1989 вона вирішила будувати сольну кар’єру. Тоді було створено проєкт "Руся". Разом із музикантами "Міді-М" вона записала перший альбом "Ворожка", який став першим україномовним альбомом вітчизняної поп-музики. Пісні артистки лунали тоді "з кожної праски".

Натомість молодша сестра обрала інший — російський шлях. Вона поїхала до Москви і познайомилася там зі співаком та композитором Ігором Ніколаєвим. Саме він став її першим продюсером і створив для неї псевдонім Наташа Корольова.

Руся ж будувала кар’єру в Україні — вона записувала україномовні альбоми та їздила у гастрольні тури. На концертах виконавиці були аншлаги і вона двічі ставала співачкою року, що на той момент було рекордом. Нашу країну Ірина Поривай також прославляла за кордоном — вона записувала свої альбоми у Канаді та брала участь там в українських фестивалях.

У 1997 році Руся відправилася в тур Україною та Росією разом із Наташею Корольовою. Тоді було записано два альбоми — україномовний "Мій американець", та російськомовний "Белые кружева".

Чому Руся пішла зі сцени

На піку кар’єри співачка була вимушена піти зі сцени. Річ у тім, що у неї разом із її чоловіком Костянтином Осауленком народився син Володимир. Хлопчику діагностували ДЦП. Подружжя вирушило до Канади в надії врятувати життя дитині. Проте, на жаль, хлопчик помер у 1999 році, за місяць до свого 10-річчя.

За 5 років, у 2004-му, у пари народився син Матвій, якому у віці 4 роки діагностували важку форму аутизму. Хресним батьком хлопчика став Ігор Ніколаєв, який на той момент був колишнім чоловіком Наташі Корольової.

У 2006 році артситка ще раз стала мамою — у пари з’явилася донька Софія. Дівчина народилася абсолютно здоровою.

Де зараз Ірина Поривай

Вже понад 30 років співачка проживає у США разом із чоловіком та дітьми. Ірина Поривай працює вчителькою музики у школі.

Від початку повномасштабного вторгнення вона підтримує Україну. Руся говорить про злочини Росії світові, а у 2022 році випустила пісню "Колискова", яку присвятила українським дітям, які постраждали від дій країни-агресорки.

Чи спілкується Ірина із сестрою — невідомо. Проте є інформація, що мама співачок мешкає у США і висловила підтримку Україні ще на початку великої війни, спілкується з молодшою донькою Корольовою. У 2023 році вона навіть приїхала до Москви, коли путіністка святкувала своє 50-річчя.

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