"Одно лицо" с Королёвой: где сейчас секс-символ 90-х певица Руся, которая является сестрой путинистки

Ирина Поривай поддерживает Украину, в отличие от своей сестры

Ирина Поривай, выступавшая под сценическим именем Руся, — украинская певица, получившая большую популярность в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Она считается одной из первых поп-звезд независимой Украины. Мало кто знает, но она родная сестра предательницы Украины Наташи Королевой. Раньше мы рассказывали, что мама певиц говорит о войне.

Внешнее сходство сестер бесспорно. Однако младшая продалась российским властям и поддерживает политику Путина, а старшая — несмотря на то, что уже 30 лет живет в США, не забывает о том, что она украинка и желает Украине победы. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Ирина Порывай.

Что известно об Ирине Порывай

Певица стала известна в конце 80-х годов. Тогда она была в составе группы "Мираж". В 1989 году она решила строить сольную карьеру. Тогда был создан проект "Руся". Вместе с музыкантами "Миди-М" она записала первый альбом "Ворожка", который стал первым украиноязычным альбомом отечественной поп-музыки. Песни артистки звучали тогда "с каждого утюга".

А младшая сестра избрала другой — русский путь. Она уехала в Москву и познакомилась там с певцом и композитором Игорем Николаевым. Именно он стал первым продюсером и создал для нее псевдоним Наташа Королева.

Руся строила карьеру в Украине — она записывала украиноязычные альбомы и ездила в гастрольные туры. На концертах исполнительницы были аншлаги, и она дважды становилась певицей года, что на тот момент было рекордом. Нашу страну Ирина Порывай также прославляла за границей — она записывала свои альбомы в Канаде и участвовала там в украинских фестивалях.

В 1997 году Руся отправилась в тур по Украине и России вместе с Наташей Королевой. Тогда было записано два альбома — украиноязычный "Мой американец" и русскоязычный "Белые кружева".

Почему Руся ушла со сцены

На пике карьеры певица была вынуждена уйти со сцены. Дело в том, что у нее вместе с мужем Константином Осауленко родился сын Владимир. Мальчику диагностировали ДЦП. Супруги отправились в Канаду в надежде спасти жизнь ребенку. Однако, к сожалению, мальчик скончался в 1999 году за месяц до своего 10-летия.

За 5 лет, в 2004-м, у пары родился сын Матвей, которому в возрасте 4 лет диагностировали тяжелую форму аутизма. Крестным отцом мальчика стал Игорь Николаев, который на тот момент был бывшим мужем Наташи Королевой.

В 2006 году артситка еще раз стала мамой – у пары появилась дочь София. Девушка родилась совершенно здоровой.

Где сейчас Ирина Порывай

Уже больше 30 лет певица проживает в США вместе с мужем и детьми. Ирина Порывай работает учительницей музыки в школе.

С самого начала полномасштабного вторжения она поддерживает Украину. Руся говорит о преступлениях России миру, а в 2022 году выпустила песню "Колыскова", посвятившуюся украинским детям, пострадавшим от действий страны-агрессорки.

Общается ли Ирина с сестрой – неизвестно. Однако есть информация, что мама певиц проживает в США и выразила поддержку Украине еще в начале войны, общается с младшей дочерью Королевой. В 2023 году она даже приехала в Москву, когда путинистка праздновала свое 50-летие.

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