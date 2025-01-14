Хотів відправити сина на війну в Україну: де зараз Дмитро Харатьян і як він підспівує російській пропаганді

Артист виявився затятим путіністом і підтримує вбивства українців

Дмитро Харатьян — відомий радянський та російський актор, телеведучий та шоумен. Як і багато російських зірок, він виявився відданим путіністом, який підтримує вбивства українців. Ба більше, він навіть збирався відправити свого сина на війну в Україну.

"Телеграф" розповість, що відомо про позицію Дмитра Харатьяна, котрий вів пропагандистське шоу на російському телебаченні.

Дмитро Харатьян — путініст і пропагандист

Відомий російський актор, народний артист РФ та Чечні Дмитро Харатьян публічно підтримує агресивну політику Путіна та російську пропаганду. Він народився 21 січня 1960 року в Узбекистані, зараз йому майже 65 років. Свого часу актор прославився роллю у радянському фільмі "Гардемарини", за яким пішли ще десятки ролей у кіно та театрі.

Після початку повномасштабної війни в Україні Дмитро Харатьян став телеведучим пропагандистської програми "Наші", в якій розповідають про життя людей, що залишилися на окупованих Росією територіях після 2014 року, а також після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Проте вже влітку 2024 року він залишив посаду ведучого, а йому на зміну прийшов інший пропагандист-воєнкор Микола Долгачов.

Тепер же Дмитро Харатьян, у якого з віком поменшало великих кінопроетів і ролей, очікує на вихід другого сезону російського серіалу "Мастодонт", в якому він грає одну з головних ролей. А за рік очікується прем’єра фільму "Карузо" за його участю. Відомо, що Харатьян не просто підтримує політику Путіна, а й активно задіяний у культурних пропагандистських проектах. Він неодноразово їздив на окуповані українські території з виступами та пропагандою.

Відомо, що у 2022 році в рамках мобілізації в РФ Дмитро Харатьян навіть збирався відправити свого 24-річного сина на війну в Україні. Він стверджував, що якщо синові прийде повістка, то відмазувати його ніхто не буде. Більше того, Дмитро Харатьян розповів журналістам, що його син Іван дотримується таких же поглядів і готовий йти воювати в Україні.

Однак згодом з’ясувалося, що Іван Харатьян обмежено придатний до служби, тому повістку він так і не отримав. При цьому продовжив йти стопами батька і займатися кіноіндустрією.

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