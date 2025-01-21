Сделала татуировку "Харків" под сердцем: что известно об украинской жене режиссера "Ералаша" Грачевского

Украинка похоже живет в России, несмотря на то, что признается в любви родному городу Харькову

Анна Грачевская — телеведущая и блогерша с российским гражданством, которая родилась в Харькове. Она была женой покойного режиссера "Ералаша" Бориса Грачевского, который говорил о "братских народах" и умер от осложнений коронавируса в 2021 году. Женщина несмотря на своей украинское происхождение, выбрала молчать о войне в соцсетях и оставаться в РФ.

"Телеграф" расскажет, что известно о бывшей жене Бориса Грачевского Анне Грачевской, которая воспитывает их общую дочь Василису.

Анна Грачевская — что о ней известно

Анна Грачевская — известная российская телеведущая и актриса, которая имеет украинские корни. Она родилась 6 сентября 1986 года в Харькове, сейчас ей 38 лет. В 2008 году Анна окончила кафедру режиссуры и продюсерского мастерства Питерского института культуры. После обучения работала помощником режиссера фильма "Крыша", а также была ассистентом режиссера по актерам киножурнала "Ералаш". Также она была ведущей на телеканале Russian Musicbox в программах "ВКонтакте live" и NewsBox.

В 2010 году Анна Панасенко (девичья фамилия) вышла замуж за старшего на 37 лет режиссера "Ералаша" Бориса Грачевского. В этом браке телеведущая родила дочь Василису.

Однако брак продолжался недолго — в 2014 году был скандальный развод пары. Анна обвиняла мужа в том, что он загубил ее карьеру, а он в свою очередь обвинял ее в том, что она недостаточно внимания уделяет дочери, предпочитая светские тусовки. Однако после развода Грачевский купил для Анны и дочери Василисы квартиру в Москве.

В 2016 году Анна Грачевская, которая оставила фамилию первого мужа, вышла замуж второй раз. Избранником телезвезды стал российский баскетболист Артем Кузякин. У пары была красивая пышная свадьба, они часто появлялась вместе на светских мероприятиях. Однако и этот брак не продолжался долго — в 2022 году пара объявила о разводе.

Позиция Грачевской по войне в Украине

Анна Грачевская, несмотря на свое украинское происхождение и любовь к родному городу, решила остаться в России и молчать о войне. В своем блоге в Instagram, где у нее 1 млн подписчиков, телеведущая сделала паузу в постах с февраля по апрель 2022 года. А потом продолжила выкладывать фото со светских тусовок в РФ, как ни вчем не бывало. Кроме того, выкладывала в сети фото с посещения оккупированного Крыма.

При этом стоит отметить, что в мае 2022 года Анна Грачевская показала фото своей новой татуировки. Как оказалось, она набла слово "Харків" под левой грудью, как будто под сердцем. Видимо, таким образом Грачевская решила проявить любовь к родному городу.

"Новой краски под кожу, глубоко и больней, чтобы сердцем почувствовать тоже… Под сердцем появилась новая и важная для меня татуировка", — подписала фото Анна Грачевская.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Познер, которого выперли с Первого канала, и что говорит о войне в Украине. Похоже, в его позиции не все так однозначно.