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Отец умер от болезни, а отчим повесился: что известно о дочери Седоковой и легенды "Динамо" Белькевича, и как она выглядит

Автор
Галина Струс
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Анна Седокова и Валентин Белькевич развелись практически сразу после рождения дочери Алины
Анна Седокова и Валентин Белькевич развелись практически сразу после рождения дочери Алины. Фото Телеграф, Getty Images

Сейчас девушке уже 20 лет и она ведет непубличный образ жизни

Алина Белькевич — дочь известной певицы Анны Седоковой, молодого экс-мужа которой недавно нашли мертвым в Москве, и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который был легендой киевского "Динамо". Сейчас девушке 20 лет, она имеет бойфренда и снимается в российских телешоу.

"Телеграф" расскажет, что известно об Алине Белькевич, как она выглядит и чем сейчас занимается.

Алина — старшая дочь Седоковой и Валентина Белькевича

Алина Белькевич родилась в браке певицы Анны Седоковой и футболиста киевского "Динамо" Валентина Белькевича 8 декабря 2004 года в Киеве. Брак певицы и футболиста продолжался недолго и, судя по датам, она выходила за него уже беременной. Спустя несколько месяцев после рождения дочери Алины супруги развелись. А в августе 2014 года 41-летний Валентин Белькевич внезапно умер от тромбоэмболии.

Седокова и Белькевич

Детство Алины Белькевич прошло в США, куда переехала Анна Седокова с новым мужем Максимом Чернявским, и где родилась вторая дочь певицы Моника. К слову, сестры очень похожи друг на друга и были дружны в детстве несмотря на семилетнюю разницу в возрасте. В 2017-м у дочерей Седоковой появился еще и брат Гектор, которого певица родила от бизнесмена Артема Комарова.

Алина Белькевич, успев поучиться в частных и публичных учебных заведениях Лос-Анджелеса, решила переехать в Москву, где на то время уже жила ее звездная мама. Там девушка продолжила обучение в Ломоносовской школе.

Алина Белькевич

В 2020 году Анна Седокова вышла замуж за литовского баскетболиста Яниса Тимму. Нового отчима Алина приняла на удивление хорошо, они поладили и настроили отношения. Однако в декабре 2024 года, через неделю после развода с Седоковой Янис Тимма повесился, не пережив разрыва с певицей. Это событие сильно ударило по певице и ее семье, она пока пропала из публичного пространства.

Где сейчас Алина Белькевич и чем она занимается

В 2022 году Алина получила аттестат о среднем общем образовании в Москве, после чего вернулась в США. Там она поступила в колледж Мэримаунт Манхэттен в Нью-Йорке. Известно, что там она подрабатывала хостес в ресторане и жила в общежитии с двумя девушками из колледжа.

Алина Белькевич

Летом 2022 года Алина Белькевич рассказала в соцсетях, что у нее появился бойфренд. Избранником девушки стал Александр Вартанян — он старше нее на 4 года и профессионально занимается автоспортом. Дочь Седоковой не только показывала фото с ним в соцсетях, но и успела познакомить своего парня с мамой.

В 2023 году Анна Седокова и Алина Белькевич стали участницами нового сезона российского реалити-шоу "Последний герой". А уже летом 2024-го вместе с другими молодыми знаменитостями она стала участницей телепроекта российского ТНТ "Первые на деревне".

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#Валентин Белькевич #Анна Седокова #Алина Белькевич