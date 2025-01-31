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Батько помер від хвороби, а вітчим повісився: що відомо про доньку Сєдокової та легенди "Динамо" Белькевича, і як вона виглядає

Автор
Галина Струс
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Автор
Анна Сєдокова та Валентин Белькевич розлучилися практично одразу після народження доньки Аліни
Анна Сєдокова та Валентин Белькевич розлучилися практично одразу після народження доньки Аліни. Фото Телеграф, Getty Images

Наразі дівчині вже 20 років і вона веде непублічний спосіб життя

Аліна Белькевич — дочка відомої співачки Анни Сєдокової, ексчоловіка якої нещодавно знайшли мертвим у Москві, та білоруського футболіста Валентина Белькевича, який був легендою київського "Динамо". Зараз дівчині 20 років, вона має бойфренда та знімається у російських телешоу.

"Телеграф" розповість, що відомо про Аліну Белькевич, як вона виглядає і чим зараз займається.

Аліна — старша донька Сєдокової та Валентина Белькевича

Аліна Белькевич народилася у шлюбі співачки Анни Сєдокової та футболіста київського "Динамо" Валентина Белькевича 8 грудня 2004 року у Києві. Шлюб співачки та футболіста тривав недовго і, судячи з дат, вона виходила за нього вже вагітною. Через кілька місяців після народження доньки Аліни подружжя розлучилося. А у серпні 2014 року 41-річний Валентин Белькевич раптово помер від тромбоемболії.

Сєдокова та Белькевич

Дитинство Аліни Белькевич пройшло у США, куди переїхала Анна Сєдокова з новим чоловіком Максимом Чернявським, і де народилася друга дочка співачки Моніка. До речі, сестри дуже схожі одна на одну і були дружні в дитинстві, незважаючи на семирічну різницю у віці. У 2017 році у доньок Сєдокової з’явився ще й брат Гектор, якого співачка народила від бізнесмена Артема Комарова.

Аліна Белькевич, встигнувши повчитися у приватних та публічних навчальних закладах Лос-Анджелеса, вирішила переїхати до Москви, де на той час вже мешкала її зіркова мама. Там дівчина продовжила навчання у Ломоносівській школі.

Аліна Белькевич

У 2020 році Анна Сєдокова вийшла заміж за латвійського баскетболіста Яніса Тімму. Нового вітчима Аліна прийняла напручуд добре, вони порозумілися і налагодили стосунки. Однак у грудні 2024 року, через тиждень після розлучення із Сєдоковою Яніс Тімма повісився, не переживши розриву зі співачкою. Ця подія сильно вдарила по співачці та її родині, вона поки що зникла з публічного простору.

Де зараз Аліна Белькевич і чим вона займається

У 2022 році Аліна отримала атестат про середню загальну освіту в Москві, після чого повернулася до США. Там вона вступила до коледжу Мерімаунт Манхеттен у Нью-Йорку. Відомо, що там вона підробляла хостес у ресторані та жила у гуртожитку із двома дівчатами з коледжу.

Аліна Белькевич

Влітку 2022 року Аліна Белькевич розповіла у соцмережах, що у неї з’явився бойфренд. Обранцем дівчини став Олександр Вартанян — він старший за неї на 4 роки і професійно займається автоспортом. Дочка Сєдокової не лише показувала фото з ним у соцмережах, а й встигла познайомити свого хлопця з мамою.

У 2023 році Анна Сєдокова та Аліна Белькевич стали учасницями нового сезону російського реаліті-шоу "Останній герой". А вже влітку 2024 року разом з іншими молодими знаменитостями вона стала учасницею телепроекту російського ТНТ "Перші на селі".

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#Валентин Белькевич #Анна Сєдокова #Аліна Белькевич