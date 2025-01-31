Батько помер від хвороби, а вітчим повісився: що відомо про доньку Сєдокової та легенди "Динамо" Белькевича, і як вона виглядає

Наразі дівчині вже 20 років і вона веде непублічний спосіб життя

Аліна Белькевич — дочка відомої співачки Анни Сєдокової, ексчоловіка якої нещодавно знайшли мертвим у Москві, та білоруського футболіста Валентина Белькевича, який був легендою київського "Динамо". Зараз дівчині 20 років, вона має бойфренда та знімається у російських телешоу.

"Телеграф" розповість, що відомо про Аліну Белькевич, як вона виглядає і чим зараз займається.

Аліна — старша донька Сєдокової та Валентина Белькевича

Аліна Белькевич народилася у шлюбі співачки Анни Сєдокової та футболіста київського "Динамо" Валентина Белькевича 8 грудня 2004 року у Києві. Шлюб співачки та футболіста тривав недовго і, судячи з дат, вона виходила за нього вже вагітною. Через кілька місяців після народження доньки Аліни подружжя розлучилося. А у серпні 2014 року 41-річний Валентин Белькевич раптово помер від тромбоемболії.

Дитинство Аліни Белькевич пройшло у США, куди переїхала Анна Сєдокова з новим чоловіком Максимом Чернявським, і де народилася друга дочка співачки Моніка. До речі, сестри дуже схожі одна на одну і були дружні в дитинстві, незважаючи на семирічну різницю у віці. У 2017 році у доньок Сєдокової з’явився ще й брат Гектор, якого співачка народила від бізнесмена Артема Комарова.

Аліна Белькевич, встигнувши повчитися у приватних та публічних навчальних закладах Лос-Анджелеса, вирішила переїхати до Москви, де на той час вже мешкала її зіркова мама. Там дівчина продовжила навчання у Ломоносівській школі.

У 2020 році Анна Сєдокова вийшла заміж за латвійського баскетболіста Яніса Тімму. Нового вітчима Аліна прийняла напручуд добре, вони порозумілися і налагодили стосунки. Однак у грудні 2024 року, через тиждень після розлучення із Сєдоковою Яніс Тімма повісився, не переживши розриву зі співачкою. Ця подія сильно вдарила по співачці та її родині, вона поки що зникла з публічного простору.

Де зараз Аліна Белькевич і чим вона займається

У 2022 році Аліна отримала атестат про середню загальну освіту в Москві, після чого повернулася до США. Там вона вступила до коледжу Мерімаунт Манхеттен у Нью-Йорку. Відомо, що там вона підробляла хостес у ресторані та жила у гуртожитку із двома дівчатами з коледжу.

Влітку 2022 року Аліна Белькевич розповіла у соцмережах, що у неї з’явився бойфренд. Обранцем дівчини став Олександр Вартанян — він старший за неї на 4 роки і професійно займається автоспортом. Дочка Сєдокової не лише показувала фото з ним у соцмережах, а й встигла познайомити свого хлопця з мамою.

У 2023 році Анна Сєдокова та Аліна Белькевич стали учасницями нового сезону російського реаліті-шоу "Останній герой". А вже влітку 2024 року разом з іншими молодими знаменитостями вона стала учасницею телепроекту російського ТНТ "Перші на селі".

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