Пережили складний період: що відомо про названих доньок Наталії Могилевської

Дівчаткам 13 і 4 роки і вони рідні сестри

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно насмішила підписників, є матір'ю двох прийомних доньок: 13-річної Мішель та 4-річної Софії. Вона всиновила дівчат на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Співачка активно ділиться моментами зі свого сімейного життя у соціальних мережах, демонструючи теплі стосунки з доньками та їхні спільні досягнення. Проте, обличчя дітей та чоловіка не показує. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про доньок Наталії Могилевської.

Артистка розповідала, що її життя з появою доньок кардинально змінилося. Вона стала рано прокидатися, щоб читати книжки про виховання дітей, адже вона ніколи не була мамою і переймається за це.

Що відомо про старшу доньку Могилевської

Мішель, старша донька, наразі навчається у школі. Нещодавно Могилевська поділилася відео, де показала, як її зустріли доньки після повернення з гастролей.

Мішель народилася 15 грудня 2011 року і нещодавно відсвяткувала своє 13-річчя. З нагоди свята Наталія разом із молодшою донькою Софією підготували для Мішель сюрприз: вони створили плакат із побажаннями та прикрасили будинок повітряними кульками.

Наталія Могилевська вчила старшу доньку самооборони. Співачка показувала відео, як займається із Мішель.

До усиновлення дівчатка пережили складні життєві обставини. Мішель, як старша сестра, взяла на себе відповідальність за молодшу Софію, намагаючись забезпечити їй безпеку та підтримку. Після усиновлення Наталія Могилевська доклала зусиль, щоб повернути Мішель дитинство та надати їй можливість відчути себе справжньою дитиною.

Що відомо про молодшу доньку Могилевської

У січні 2025 року Наталія вперше взяла Софію на свою роботу, де дівчинка побувала за лаштунками гумористичного проєкту "Квартал 95". Софія відвідала костюмерну кімнату в Палаці "Україна", побувала на сцені та познайомилася з артистами Юрієм Ткачем та Іриною Гатун.

Могилевська зізнавалася, що молодша донька спить із нею. Проте, коли їй виповнилося 4, дівчинка сама попросила їй придбати нове ліжко, на що мама, звичайно ж, погодилася.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про названу доньку Пономарьова, яка зробила камінг-аут. Ми поділилися, як на цю новину відреагував артист та її рідна мама — Олена Мозгова.