Пише картини і зустрічається з дівчиною: що відомо про названу доньку Пономарьова, яка зробила камінг-аут

Донька Олени Мозгової розповіла про свої стосунки з дівчиною влітку 2024 року

Зоя Мозгова, донька української продюсерки Олени Мозгової та названа донька співака Олександра Пономарьова, нещодавно відкрито зробила камінг-аут, на що артист відреагував досить нейтрально. Вона заявила про свої стосунки з жінкою, на ім'я Юлія.

30-річна дівчина влітку 2024 року повідомила про це публічно, показавши фото зі своєю коханою, на якому вони цілуються. Юлія, партнерка Зої Мозгової, займається бізнесом та виховує двох дітей від попередніх стосунків.

Що відомо про Зою Мозгову

Донька Олени Мозгової мешкає за кордоном. Вона займається нерухомістю. Нещодавно Зоя почала писати картини і планувала робити власні виставки у Німеччині.

Для матері новина про те, що її донька — лесбійка, не стала сюрпризом. Продюсерка зізналася, що з коханою Зої вона в гарних стосунках і у них є навіть спільний чат. Олена зазначила, що для неї важливе лише здоров’я доньки, а все решта її не цікавить.

Чи спілкується Пономарьов із Зоєю, Олена не знає, аже не втручається у їхні стосунки. Проте, зі своєю рідною донькою Євгенією Олександр, за словами продюсерки, підтримує зв’язок. Про це Олена Мозгова розповіла в інтерв’ю Наталії Влащенко у листопаді 2024 року.

Олександр Пономарьов своєю чергою, прокоментував камінг-аут названої доньки коротко. Для "ЖВЛ" співак дав коментар: "Я не хочу це зараз коментувати. Мені це не дуже така історія комфортна. Кожен обирає свій шлях і в кожного своя дорога", — зізнався артист.

Наприкінці січня 2025 року Зоя Мозгова поділилася кадрами з відпочинку зі своєю дівчиною Юлією. Вона розповіла, що вони проводять час в Індії. Пара насолоджується красивими краєвидами і теплою погодою.

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