Пишет картины и встречается с девушкой: что известно о названной дочери Пономарева, которая сделала каминг-аут

Дочь Елены Мозговой рассказала о своих отношениях с девушкой летом 2024 года

Зоя Мозгова, дочь украинской продюсерки Елены Мозговой и названная дочь певца Александра Пономарева, недавно открыто сделала каминг-аут, на что артист отреагировал достаточно нейтрально. Она заявила о своих отношениях с женщиной, по имени Юлия.

30-летняя девушка летом 2024 сообщила об этом публично, показав фото со своей любимой, на которой они целуются. Юлия, партнер Зои Мозговой, занимается бизнесом и воспитывает двоих детей от предыдущих отношений.

Что известно о Зое Мозговой

Дочь Елены Мозговой живет за границей. Она занимается недвижимостью. Недавно Зоя начала писать картины и планировала проводить собственные выставки в Германии.

Для матери новость о том, что ее дочь — лесбиянка, не стала сюрпризом. Продюсер призналась, что с любимой Зои она в хороших отношениях и у них есть даже общий чат. Елена отметила, что для нее важно только здоровье дочери, а все остальное ее не интересует.

Общается ли Пономарев с Зоей, Елена не знает, потому что не вмешивается в их отношения. Однако со своей родной дочерью Евгенией Александр, по словам продюсера, поддерживает связь. Об этом Елена Мозгова рассказала в интервью Наталье Влащенко в ноябре 2024 года.

Александр Пономарев в свою очередь прокомментировал каминг-аут названной дочери коротко. Для "ЖВЛ" певец дал комментарий: "Я не хочу это сейчас комментировать. Мне это не очень такая история комфортная. Каждый выбирает свой путь и у каждого свой путь", — признался артист.

В конце января 2025 года Зоя Мозговая поделилась кадрами отдыха со своей девушкой Юлией. Она рассказала, что они проводят время в Индии. Пара наслаждается красивыми видами и теплой погодой.

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