Лобода опозорилась: приказала убрать флаг Украины со сцены, реакция сети (видео)
-
-
В сети обсуждают момент с флагом на концерте Лободы
Украинская певица Светлана Лобода снова попала в скандал. Она не развернула украинский флаг, который бросили на сцену во время выступления в Осло.
Соответствующее видео распространили в соцсети Threads. На ролике видно, что Светлана взяла флаг и держала его в смятом виде в руке. В этот момент артистка вместе с танцовщицами прощалась с публикой. Однако Лобода не развернула сине-желтый флаг, а передала танцовщице.
На концерте в Осло была нереальная энергетика, Лобода классно взаимодействовала со зрителями, говорила хорошие слова. Но к концу концерта ей дали украинский флаг, и на этом моменте замерли, пожалуй, все в ожидании, что она его развернет и что-то скажет, но нет, скомканным подержала в руках и быстро передала танцовщице, чтобы та вынесла его,
Пользователи сети возмутились тем, что Светлана не развернула флаг, а также не упомянула об Украине во время концерта.
- "И на это ходят "беженцы", а выйти на митинг в поддержку Украины нет никого из этих миллионов уехавших людей! Это точно украинцы или это пародия?! Ни одного украинца на митинге в Осло, Варшаве или Берлине! Зато, на концертах полные залы. Я не знаю, что еще добавить! Думайте!".
- "Когда Imagine Dragons поднимает украинский флаг на каждом концерте в разных городах Европы, и делает шоу с желто-голубыми цветами, Лобода пробивает очередное дно. Пиндуй уже к Ане Сролак".
- "Облажалась не Лобода, облажались украинцы, которые на это пришли, еще и с флагом".
- "Бред, б*ять, на сцене в Скандинавии с украинскими флагом в руках рыгает "спасибо, друзья, спасибо" а потом шведы/норвежцы тебе на работе "спасибают" и говорят, что это твой же язык".
- "*банутые украинцы до сих пор ездят на ее концерты? Какой позор".
Однако были и те пользователи сети, которые пытались защитить ее от критики. Они отметили, что артистка существенно помогла местным в Ирпене, а также вспоминала Украину во время концертов. Телеведущий Анатолий Анатолич, кум Лободы, тоже поддержал ее. Шоумен распространил фото исполнительницы, где она развернула украинский флаг в 2023 году во время концерта в Нью-Йорке.
- "То есть то, что Лобода восстановила пару домов в Ирпене за свой счет и подарила дом пострадавшим это не важно, правильно ли? Важно развернуть флаг, чтобы показать какой ты патриот? Жалкие. Лобода не словом, а делом! Учитесь!".
- "Боже, как вы за*бали, в Кишиневе она сказала большую речь о войне, и поддержала всех украинцев, зачем вы здесь это пишете, Господи".
- "А вы не думали, что есть определенные условия у организаторов. Некоторые запрещают такие патриотические моменты, к сожалению".
- "Боже, что вы пишете? Была на концерте в четверг во Вроцлаве, Светлана говорила на украинском языке, пела много песен тоже на украинском… Вам, что нет, что делать как обливать грязью своих же?".
