Лобода опозорилась: приказала убрать флаг Украины со сцены, реакция сети (видео)

В сети обсуждают момент с флагом на концерте Лободы

Украинская певица Светлана Лобода снова попала в скандал. Она не развернула украинский флаг, который бросили на сцену во время выступления в Осло.

Соответствующее видео распространили в соцсети Threads. На ролике видно, что Светлана взяла флаг и держала его в смятом виде в руке. В этот момент артистка вместе с танцовщицами прощалась с публикой. Однако Лобода не развернула сине-желтый флаг, а передала танцовщице.

На концерте в Осло была нереальная энергетика, Лобода классно взаимодействовала со зрителями, говорила хорошие слова. Но к концу концерта ей дали украинский флаг, и на этом моменте замерли, пожалуй, все в ожидании, что она его развернет и что-то скажет, но нет, скомканным подержала в руках и быстро передала танцовщице, чтобы та вынесла его, написали в соцсети.

Лобода попала в скандал в Осло

Пользователи сети возмутились тем, что Светлана не развернула флаг, а также не упомянула об Украине во время концерта.

"И на это ходят "беженцы", а выйти на митинг в поддержку Украины нет никого из этих миллионов уехавших людей! Это точно украинцы или это пародия?! Ни одного украинца на митинге в Осло, Варшаве или Берлине! Зато, на концертах полные залы. Я не знаю, что еще добавить! Думайте!".

Скриншот из Threads

"Когда Imagine Dragons поднимает украинский флаг на каждом концерте в разных городах Европы, и делает шоу с желто-голубыми цветами, Лобода пробивает очередное дно. Пиндуй уже к Ане Сролак".

Скриншот из Threads

"Облажалась не Лобода, облажались украинцы, которые на это пришли, еще и с флагом".

Скриншот из Threads

"Бред, б*ять, на сцене в Скандинавии с украинскими флагом в руках рыгает "спасибо, друзья, спасибо" а потом шведы/норвежцы тебе на работе "спасибают" и говорят, что это твой же язык".

Скриншот из Threads

"*банутые украинцы до сих пор ездят на ее концерты? Какой позор".

Скриншот из Threads

Однако были и те пользователи сети, которые пытались защитить ее от критики. Они отметили, что артистка существенно помогла местным в Ирпене, а также вспоминала Украину во время концертов. Телеведущий Анатолий Анатолич, кум Лободы, тоже поддержал ее. Шоумен распространил фото исполнительницы, где она развернула украинский флаг в 2023 году во время концерта в Нью-Йорке.

Скриншот из Threads

"То есть то, что Лобода восстановила пару домов в Ирпене за свой счет и подарила дом пострадавшим это не важно, правильно ли? Важно развернуть флаг, чтобы показать какой ты патриот? Жалкие. Лобода не словом, а делом! Учитесь!".

Скриншот из Threads

"Боже, как вы за*бали, в Кишиневе она сказала большую речь о войне, и поддержала всех украинцев, зачем вы здесь это пишете, Господи".

Скриншот из Threads

"А вы не думали, что есть определенные условия у организаторов. Некоторые запрещают такие патриотические моменты, к сожалению".

Скриншот из Threads

"Боже, что вы пишете? Была на концерте в четверг во Вроцлаве, Светлана говорила на украинском языке, пела много песен тоже на украинском… Вам, что нет, что делать как обливать грязью своих же?".

Скриншот из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Никите Хайкине, на свадьбе которого "тайно" выступала Светлана Лобода.