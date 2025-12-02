Были примером "идеальных" отношений: названа реальная причина развода Елены и Тараса Тополи

Звездная пара была в браке 12 лет

Одна из самых "крепких" пар украинского шоу-бизнеса Тарас и Елена Тополя недавно объявила о разводе, но не назвала причин. Однако блогер-сплетник заявил, что на самом деле инициатором разрыва был именно Тарас.

По информации Богдана Беспалова, которую ему якобы предоставили источники, "очень приближенные к Елене Тополе", она постоянно изменяла мужу. Об этом блогер рассказал в своем новом выпуске. Также ютубер заявил, что певица злоупотребляет алкоголем.

"Кто угодно это долго не выдержит, он еще долго ее терпел... Не может смириться, что ее карьера погасла, а он, наоборот, расцвел. Тополь дает ей деньги на финансирование ее сольной карьеры, никто не запрещает петь и не заставляет сидеть дома. Дети, воспитание и школа — тоже все на Тарасе", — рассказал Беспалов

По словам блогера, Тарас знал об изменах жены, но закрывал на это глаза. Однако эти факты не подтверждены ни Еленой, ни Тарасом Тополей.

Тарас Тополя, Елена Тополя

Что известно о разводе семьи Тополь

О разрыве своего брака артисты сообщили в понедельник, 1 декабря. Елена на своей странице в Инстаграм сообщила, что это было взвешенное решение, основанное на взаимном уважении и ответственности за детей.

В посте отмечено, что все имущественные вопросы и нюансы дальнейшего финансового обеспечения детей они урегулировали заранее и действовали справедливо в отношении друг к другу. Экс-супруги воспитывают троих общих детей — сыновей Романа и Марка и дочь Марию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели Тарас и Елена Тополя в день своей свадьбы. Пара скромно расписалась в ЗАГСе и поужинала в кругу близких.