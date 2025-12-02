Были примером "идеальных" отношений: названа реальная причина развода Елены и Тараса Тополи
Звездная пара была в браке 12 лет
Одна из самых "крепких" пар украинского шоу-бизнеса Тарас и Елена Тополя недавно объявила о разводе, но не назвала причин. Однако блогер-сплетник заявил, что на самом деле инициатором разрыва был именно Тарас.
По информации Богдана Беспалова, которую ему якобы предоставили источники, "очень приближенные к Елене Тополе", она постоянно изменяла мужу. Об этом блогер рассказал в своем новом выпуске. Также ютубер заявил, что певица злоупотребляет алкоголем.
"Кто угодно это долго не выдержит, он еще долго ее терпел... Не может смириться, что ее карьера погасла, а он, наоборот, расцвел. Тополь дает ей деньги на финансирование ее сольной карьеры, никто не запрещает петь и не заставляет сидеть дома. Дети, воспитание и школа — тоже все на Тарасе", — рассказал Беспалов
По словам блогера, Тарас знал об изменах жены, но закрывал на это глаза. Однако эти факты не подтверждены ни Еленой, ни Тарасом Тополей.
Что известно о разводе семьи Тополь
О разрыве своего брака артисты сообщили в понедельник, 1 декабря. Елена на своей странице в Инстаграм сообщила, что это было взвешенное решение, основанное на взаимном уважении и ответственности за детей.
В посте отмечено, что все имущественные вопросы и нюансы дальнейшего финансового обеспечения детей они урегулировали заранее и действовали справедливо в отношении друг к другу. Экс-супруги воспитывают троих общих детей — сыновей Романа и Марка и дочь Марию.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели Тарас и Елена Тополя в день своей свадьбы. Пара скромно расписалась в ЗАГСе и поужинала в кругу близких.