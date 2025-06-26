Ее жестоко убил друг в Москве: как в 36 лет погибла певица из Харькова Галина Шевелева и как выглядит ее могила

Артистка умерла в этот день ровно 34 года назад

Многие артисты покидают этот мир на пику славы. Жизнь звезд может забрать болезнь, как это было с рэп-певцом Михеем, несчастный случай или убийство. Это случилось ровно 34 года назад с харьковской исполнительницей и вокалисткой ВИА "Здравствуй, песня!" Галиной Шевелевой.

Артистка родилась в 1952 году в Харькове. Она училась в музыкальной школе, пела в хоре, а затем поступила поступила на экономический факультет Харьковского института общественного питания. Подрабатывала студентка пением в местном ресторан "Кристалл", а также диктором в харьковском Доме торговли.

Весной 1978 года Галина приехала в Кривой Рог, где в это время гастролировал популярный украинский ВИА "Музыки". Там она проходила прослушивание на роль солистки коллектива и познакомилась с Аркадием Хаславским — руководителем нового ВИА "Здравствуй, песня!". Он пригласил ее в Москву, где оба занимались музыкой, написанием песен, а после пара поженилась.

Галина Шевелева в юности

Шевелева и Хаславский

Первой сольной композицией Шевелевой в составе ансамбля была песня "Старый костер". К 1981 году харьковчанка стала единственной солисткой ВИА и в ее репертуаре стало больше сольных композиций.

В 1982 года были ужесточены правила, согласно которым каждый музыкант обязан был иметь диплом музучилища. Хаславский всеми возможными способами стремился сохранить коллектив, за что оказался в тюрьме на четыре года. В 1986 году муж Галины был досрочно освобожден.

Хладнокровное убийство во время ограбления

В 1991 году Галина приехала на гастроли в Кривой Рог, где познакомилась с 19-летним Артемом Задорожных. Позже, как друга, она пригласила его в Москву. 25 июня того же года Задорожных приехал к артистке и попросил разрешения переночевать. На следующий день певицу нашли мертвой в собственной квартире.

Согласно данным следствия, смерть наступила в результате нескольких ударов тяжелым металлическим предметом по голове. Как оказалось, утром 26 июня Галина увидела, как Задорожных бесцеремонно выносит из ее дома дорогое оборудование. Когда она попыталась позвонить в милицию, он напал на нее и убил. Певице было всего 36 лет. Осенью 1991 года Московский городской суд приговорил Задорожных к 12 годам лишения свободы.

Где похоронена Шевелева и как выглядит могила

Галину Шевелеву похоронили в родном Харькове, на Девятом городском кладбище на улице Клочковской, 335. Организацией похорон занимался близкий друг семьи Марк Рудинштейн, поскольку ее муж в это время проходил лечение в Израиле. В 2015 году памятник певице в Харькове был обновлен. Во время открытия нового надгробия был и Аркадий Хаславский. По последним данным, мужчина живет в Израиле.

Хаславский на открытии памятника Галине Шевелевой

Напомним, что в 68 лет от болезни скончался ведущий "Песни года". "Телеграф" писал, от чего умер Евгений Меньшов и как выглядит его могила.