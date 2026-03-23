Олена Тополя зробила важливу заяву про шантаж інтимними відео: справа різко повернулася

Співачка заявила, що точно знає, хто замовник

Відома українська співачка Олена Тополя повідомила, що в історії з її шантажем і поширенням приватних відео, розслідування вже просунулося вперед. За словами артистки, нині триває досудове слідство, а сама вона вже стовідсотково знає, хто стоїть за замовленням цієї атаки.

Про це Тополя розповіла в інтерв'ю "Ранок у великому місті". Як повідомила співачка, у справі є "багато кроків вперед".

За словами Олени Тополі, вона не збирається замовчувати цю історію. Навпаки — артистка планує вести міні-влог, у якому розповідатиме, як рухається розслідування і що відбувається далі. Також співачка повідомила, що згодом готова говорити про людей, які причетні до замовлення цієї ситуації.

Нагадаємо, що невідомі вимагали від Олени Тополі 75 тисяч доларів за нерозголошення відео інтимного характеру за її участі. Проте співачка звернулася до правоохоронців, а також дала розголосу цій ситуації. Підозрюваного вже затримали.

Згодом Нацполіція підтвердила затримання 23-річного жителя Києва, якого слідство вважає причетним до цієї справи. За даними правоохоронців, чоловікові оголосили підозру у пособництві у вимаганні в особливо великих розмірах. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі. При цьому слідчі одразу зазначали, що перевіряють і можливу причетність інших осіб.

