"Водій врятував життя". Анна Трінчер ледь не потрапила в страшну ДТП (фото)

Співачка дуже переляклася

Українська співачка Анна Трінчер пережила серйозний стрес на дорозі — артистка разом із командою ледь не потрапила у масштабну автокатастрофу. Лише одна дія водія відділила від страшної аварії.

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Інстаграм. Ситуація виникла раптово і розвивалася буквально за секунди.

"Тільки що ми всі ледь не втрапили в страшну автокатастрофу… просто людина вирішила на швидкості перелаштуватися по зустрічній смузі… руки тремтять", — поділилася співачка

Найгіршого вдалося уникнути завдяки реакції водія, який був за кермом авто, де перебувала артистка. Саме він, за словами Трінчер, врятував усіх пасажирів.

"Наш водій всім буквально врятував життя. Бо він дуже філігранно оминув машину, яка летіла вже боком по зустрічній", — написала Трінчер

Анна Трінчер ледь не потрапила у ДТП. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Машина, що рухалася назустріч, втратила контроль і фактично створила некеровану загрозу для інших учасників руху. Ще б кілька секунд, і все могло б закінчитися абсолютно інакше.

Наразі відомо, що ніхто з команди співачки не постраждав. Втім, сам інцидент, судячи з реакції Трінчер, залишив сильний емоційний слід.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Анна Трінчер отримала погрози від агресивної фанатки Макса Барських. Причиною атаки стали звинувачення у "таємному романі".