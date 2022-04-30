Известный коллаборант сделал громкое заявление о крымских татарах

Предатели Украины хотят запретить Меджлису говорить от имени крымских татар

Крымских татар хотят якобы "добровольно" привлечь к участию в войне с Украиной со стороны россии. О "готовности" этого народа воевать за путинские нарративы заявил руководитель непризнанной региональной национально-культурной автономии в оккупированном Крыму Эйваз Умеров.

Такие новости сообщают росСМИ, передает "Телеграф".

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По словам Умерова, представители крымско-татарского народа, которые остались на полуострове, в случае необходимости готовы стать в ряды добровольцев, чтобы поддержать армию рф. Также известный коллаборант заявил, что татары "поддерживают курс путина" и осознают себя полноценной частью "многонационального народа" рф.

Коллаборант Эйваз Умеров

Кроме этого Эйваз Умеров подчеркнул, что "Меджлис крымско-татарского народа", который с 2014 года находится на материковой Украины, должен прекратить говорить от имени всех татар. Более того, напомним, что россия и вовсе признала Меджлис экстремистской организацией.

"Отсиживаясь долгие годы на Украине они утратили связь с народом и не имеют никакого права себя с ним отождествлять, — отметил известный предатель родины. — Все их заявления, в том числе о спецоперации на Украине, их личное преступное мнение. Мы запрещаем им выступать от имени народа".

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Как известно, в своем большинстве крымские татары являются проукраинскими, и многие из них покинули полуостров после начала оккупации. В том числе и уже упоминаемые представители Меджлиса. Его нынешний глава, Рефат Чубатов, уже отреагировал на заявления коллаборанта Умерова, подчеркнув, что оккупантам легко устраивать "съезды" крымских татар, сгоняя на них студентов и бюджетников.

Рефат Чубаров

"Очевидно для всех, что завершением российско-украинской войны станет освобождение Крыма от российских захватчиков и восстановление суверенитета Украины над Крымским полуостровом, — отметил Чубатов. — Знают об этой неизбежности и местные коллаборанты, которых хозяева, российские оккупанты, выгоняют на очередное провокационное сборище".

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о внезапной смене взглядов у известной крымской предательницы Украины, экс-прокурорши Натальи Поклонской. Не так давно она заявила, что российская военная символика является символом горя, а нынешняя война не нужна ни Украине, ни рф.

Впрочем, пользователи сети ей не поверили. Тем более, что еще в начале войны она была замечена на территории Херсонской области — якобы раздавала гуманитарную помощь, но на деле засветилась для росТВ.