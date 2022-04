ВСУ перешли в контрнаступлении на одном направлении и маневрируют: свежие карты боев в Украине

Ожесточенное сопротивление украинских военных заставило россию забуксовать

Успехи украинских сил обороны под Харьковом могут вынудить российскую армию перебросить в этом направлении часть подразделений с Изюмского направления. При этом южнее Изюма, росармия "застряла".

Об этом пишут аналитики The Institute for the Study of War, украинская армия, вероятно, проводит маневренную оборону на востоке, чтобы противостоять российскому наступлению. Продвигаться, в частности западнее Северодонецка, оккупанты могут благодаря высокой концентрации артиллерии. Это может привести к их тактическим успехам.

Усиленное сопротивление украинских военных и контратаки замедляют россиян на востоке страны.

Карта боевых действий на 30 апреля

Мариуполь

Часть росвойск из-под Мариуполя перебрасывают на север Донбасса, чтобы продолжить наступательные операции. Вероятна переброска в Курахово и Запорожское направление. Часть войск останется, чтобы блокировать завод "Азовсталь" и бороться с партизанами. Оккупация города усиливается, по "Азовстали" наносят авиаудары.

Карта боевых действий в Мариуполе на 30 апреля

Донецкая и Луганская область

Линия фронта в этих двух областях — под постоянными обстрелами. Росвойска применяют термобарические и фосфорные боеприпасы. После захвата Ямполя западнее Северодонецка, оккупанты, вероятно, готовятся атаковать восточнее в сторону Лимана. Отбито наступление росвойск в селах Ореховое и Светличное. Украинские войска не ведут жёсткую позиционную оборону, а перебрасывают технику между участками по необходимости.

Карта боев на востоке Украины на 30 апреля

Харьковская область

Харьков и многие города области продолжают находиться под обстрелом. Украинским войскам удалось отразить атаки южнее и юго-западнее Изюма. Оккупанты отступили. Они пытались продвинуться в направлении Славянска и Барвинково через атаки на Бражковку, Долгенькое, Большую Камышеваху и понесли потери. Опасная ситуация может развиться в районе Оскольского водохранилища, но исследователи не могут подтвердить информацию о попытке окружить украинские силы на этом участке.

К северо-востоку от Харькова освободили Русскую Лозовую. Такие контратаки украинских защитников могут вынудить росармию перебросить часть подразделений с Изюмского направления на позиции к областному центру.

Карта боевых действий в Харьковской области на 30 апреля

Южное направление

Обстрелы городов в Херсонской, Запорожской, Николаевской областях продолжаются. Росармия не вела наступления, пытаясь улучшить имеющиеся позиции. Эксперты считают, что попытки продвинуться к админграницам региона возобновятся в ближайшие дни.

Карта боевых действий на юге Украины на 30 апреля

Тем временем в части региона продолжают властвовать оккупанты. Они использовали супермаркет одной из торговых сетей Украины, чтобы сделать там "руссифицированную" версию. На южном направлении пытаются работать диверсанты — в частности силовики обнаружили и предотвратили попытку захватить Южноукраинскую АЭС.

Как ранее писал "Телеграф", в Пентагоне считают, что наступление росвойск продвигается медленнее расчетов Кремля. При этом они сменили концепцию боев, нанося сначала авиа и артиллерийские удары.

При этом даже российские деятели, считают что россия повторяет путь гитлеровской Германии и в психологической основе войны лежит синдром обиженной нации.