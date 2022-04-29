Синдром обиженной нации: известный россиянин сравнил нынешнюю рф с Германией времен Гитлера

Один из критиков кремлевской политики Сергей Алексашенко рассказал о причине, по которой россия напала на Украину

россия сильно похожа на гитлеровскую Германию. У нее синдром обиженной, униженной нации, поэтому путину захотелось "восстановить историческую справедливость" и поражение в "холодной войне".

Об этом рассказал известный экономист, общественный деятель и один из критиков кремлевской политики Сергей Алексашенко в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

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Как отмечает Алексашенко, причина, по которой российская федерация решилась на войну с Украиной, кроется в психологии.

"То, что называется "версальский синдром", или синдром обиженной нации. Когда Германию Версальский мир поставил в унизительное положение, заставил выплачивать огромные репарации, в результате немецкая экономика разваливалась, не могла жить, да еще и кусок земли у них отобрали… И чтобы встать с колен, они должны были всем показать кузькину мать", — рассказал эксперт.

Алексашенко отмечает, что путину захотелось показать всем, какая россия великая держава и которая намерена делать все, что ей вздумается.

"Вы, мелкие твари, которые вокруг меня каждые четыре года меняетесь и бегаете, как муравьи, я уже забыл, кого из вас как зовут, вы мельтешите перед глазами…", — описал состояние современной россии известный в мире экономист.

Ранее о причине вторжения россии в Украину рассказала эксперт American Enterprise Institute и специалист по международным отношениям и политике безопасности в Северной Европе Элизабет Бро. По ее словам, такое решение могло быть обусловлено ухудшением состояния здоровья путина и большим желанием увенчать свое правление покорением Украины в конце срока в должности президента.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский диктатор владимир путин уже осознал, что захватить хотя бы половину Украины ему не удастся, и принял решение сузить цели так называемой "спецоперации" к локальным задачам.