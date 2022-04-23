Мог задушить Украину и без войны: на Западе удивлены открытым вторжением путина и назвали возможную причину

Эта "игра" могла казаться агрессору стоящей свеч, поскольку речь идет о территории, имеющей для него большое символическое значение

кремль вышел из так называемой "серой зоны" с Украиной, несмотря на немалые успехи в ней, однако просчитался, не осознавая вероятности мощного сопротивления украинских войск. Решение по вторжению кровавым лидером страны-агрессора могло быть обусловлено ухудшением его состояния здоровья и большим желанием увенчать свое правление покорением Украины в конце срока в должности президента.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом во время интервью изданию "Радио Свобода" рассказала эксперт American Enterprise Institute и специалист по международным отношениям и политике безопасности в Северной Европе Элизабет Бро, комментируя вопрос решения кровавого диктатора путина пойти с войной в Украину.

По словам эксперта, до принятия решения о полномасштабном вторжении, россия была очень успешной в организации агрессии в так называемой "серой зоне", достигнув этих успехов даже без боевых действий.

Читайте также: Категория Новости России путин снова поменял причину вторжения рф в Украину Власти рф мнят себя великими "освободителями" и помощниками

Именно сосредоточение российских войск недалеко от украинской границы послужило ухудшению экономической ситуации, положению на международных финансовых рынках, отпугивало сотрудничество с инвесторами, а также повышало риск суверенного дефолта Украины.

Агрессия в отношении Украины демонстрировалась и в присутствии флота россии в Черном море, ведь из-за роста стоимости страховок торговых судов и грузов ущерб наносился, в первую очередь, украинской морской торговле и обороту портов, что сильно влияло на экономику Украины.

По мнению Бро, не стоит недооценивать и "бои" в киберпространстве, кампании дезинформации со стороны рф против украинского государства и другие "прелести" российской гибридной войны.

"россия душила своего соседа и вполне могла нанести огромный экономический ущерб Украине. Зато она предпочитала вторгнуться", — комментирует ситуацию эксперт.

Что касается вопроса того, чем руководствовался кровавый диктатор владимир путин, принимая решение о развертывании войны с Украиной, то Элизабет Бро убеждена, что "он просчитался и не учел силы сопротивления украинских войск".

"Есть предположение, что путин нездоров и поэтому спешил увенчать свое правление покорением Украины, но это лишь гипотезы. Однако ясно, что в его картине мира это очень важная задача ", — пояснила она.

Читайте также: Категория Интервью Характер войны меняется, но масштабная битва за Донбасс еще не началась – военный эксперт Украинцы обречены на ведение боевых действий, пока не выбьют агрессора со своей территории или не нанесут ему максимальный урон

По словам автора, если рационально взвесить все "за" и "против", то агрессор должен, вероятнее всего, выбирать тактику "удушения" Украины, ведь, несмотря на все свои плюсы, она и намного дешевле во всех отношениях, чем полномасштабная война. Особенно это касается человеческих жизней.

"Сейчас мы наблюдаем резко усиленную изоляцию россии, небывало жесткие санкции против нее – это издержки вторжения, причем их трудно было не предусмотреть. С рационального взгляда выбор агрессора однозначен – в пользу действий в "серой зоне", а не войны. Но с точки зрения идеологии с ее сильными эмоциональными элементами все может быть иначе. Игра может казаться стоящей свеч, поскольку речь идет о территории, которая имеет для агрессора большое символическое значение", — подытожила Бро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский диктатор владимир путин уже осознал, что захватить хотя бы половину Украины ему не удастся, и принял решение сузить цели так называемой "спецоперации" к локальным задачам.