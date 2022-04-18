Генерал армии Украины и бывший глава Внешней разведки Николай Маломуж специально для "Телеграфа" оценил дальнейшие цели путина в Украине

Сейчас в россии срочно идет переоценка стратегий и целей нападения на Украину.

С учетом того, что путин уже проиграл стратегически, вообще начав эту войну. Но он проиграл еще и на направлениях ударов на севере (Киевская, Черниговская, Сумская области), частично на юге (Одесса и Николаев), увяз на Донбассе.

В Кремле, похоже, осознали, что захватить, а уж тем более удержать, даже половину Украины – невозможно. Потому сузили цели "спецоперации" до локальных задач. Чтобы представить именно их как первоначальные. А именно – захват Донецкой и Луганской областей в их административных границах, а также захват по их периметру части южных территорий – Херсонщина, отчасти – Запорожчина. Делается это, в том числе, для обеспечения перспектив создания так называемой "Херсонской народной республики", пробития сухопутного коридора в Крым, обеспечения его днепровской водой. Плюс – отрезание Украины от Азовского моря и частично – от Черного.

Но эта задача также нереализуема. Распорошение сил (Донбасс, Харьковское направление, юг) не дает возможности собрать их в один кулак, действовать оперативно. Действия украинской разведки, а также разведданные наших зарубежных партнеров позволяют отслеживать передвижения войск агрессора, делать ответные ходы, наносить контрудары, превентивные удары.

Но путин пытается выйти из ситуации хотя бы минимально "победителем". Потому задача сводится к определенному минимуму. Взять Донбасс. А для начала – полностью захватить Мариуполь, о сложнейшей ситуации вокруг которого речь идет постоянно. Для путина взятие Мариуполя превратилось в своеобразную "идею фикс" Гитлера по взятию Сталинграда. Потому туда брошены максимальные силы, потому там творят максимальные зверства, стирая город и его жителей с лица земля.

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Это "победу" Кремль хочет видеть если не к Пасхе, то к 9 мая. Странная смесь религиозного и советско-пропагандистского символизма для путина всегда играла большую роль. Именно поэтому потопление украинскими ракетами "Нептун" флагмана Черноморского флота РФ – ракетного крейсера "Москва" – это шок не только в военном смысле. Потому что уничтожена плавучая база ПВО ценой около 750 миллионов долларов, обеспечивающая прикрытие целого региона.

Это еще и сильнейший морально-политический удар. Это всё же "Москва" – гордость российского флота. Якобы самое современное оборудование. Якобы реликвия на борту – частица "истинного креста" (деревянный обломок, якобы являющийся частью креста, на котором был распят Христос). Всё это, опять же, якобы – делало "Москву", как считали в Кремле, неуязвимой. А теперь "Москва" на дне. То ли реликвия и суперспособности крейсера оказались фальшивыми. То ли даже высшие силы уже – не на стороне россии.

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Всё это, конечно, злит путина. Потому, кроме выполнения локальных задач на юго-востоке, он еще мстит всей Украине. Отсюда – усилившиеся ракетные обстрелы. Российское высшее военно-политическое руководство стремится нанести как можно больший урон и не только нашим оборонным предприятиям, но и всей инфраструктуре, мирному населению. Звучат открытые угрозы в стиле "бомбить центр Киева". И это на фоне возвращения туда посольств ряда государств.

Ярость путина говорит о том, что вину за провал в Украине он возлагает не только на просчеты российских разведки, ФСБ, аналитиков, но и – на эффективное сопротивление самих украинцев. На всех уровнях.

Кроме того, путин видит, что против той россии, которую он выстроил, объединился весь цивилизованный мир. И это – серьезнейший вызов, с которым рф справиться не может.

То есть, стратегически – у рф провал по всем фронтам. И даже тактически многие задачи остаются не выполнены.

Именно поэтому путин всеми силами пытается создать предпосылки для наступательной операции в Донецкой и Луганской областях, частично – в Харьковской, Запорожской, Херсонской. Представить это как "успех", как достижение целей "спецоперации". И выходить на переговоры именно с этих позиций. Уверяя россиян, что они "победили", что "демилитаризировали", "денацифицировали" Украину. Что подорвали наши ВСУ, оборонно-промышленный комплекс, экономику.

Так что логика дальнейших действий агрессора понятна. Она, безусловно, опасна и сопряжена со множеством жертв, особенно среди мирного населения (потому давно звучат настоятельные призывы к гражданским эвакуироваться из Донецкой и Луганской областей). Но она не принесет в стратегическом смысле победу рф. Победы явной, а не мнимой. Даже если россиянам удастся захватить еще какие-то украинские территории – это будет временно. И оккупантов в обозримом будущем ждут мощнейшие контрудары, окружения, истребление.

Позиция выжженной земли, на которую сделала ставку рф после провала блицкрига (Мариуполь, Буча и так далее), уже работает против агрессора. А в будущем сработает еще мощнее.

Граждане Украины, мира видят, что происходит противоборство не вооруженных сил, а систем. Системы, которая за цивилизацию (Украина и более 140 государств, осудивших российскую агрессию) – и авторитаризма, даже откровенного фашизма. Потому что военные преступления, которые совершают в Украине и военнослужащие, и наемники, и представители спецслужб – это уже квалифицируется как преступления против человечности, как геноцид. А подобные преступления не имеют срока давности.

И верно отметил недавно канцлер Австрии, который побеседовал с путиным. По его словам, тот полностью владеет информацией, всё понимает. Он не находится в неведении. Знает, что творят его военные. Более того – сам же их направляет. И сейчас направляет их на захват Донбасса.

На новые переговоры Россия хочет выходить с новыми позициями. Надеясь, что те окрепнут. Потому тот же спикер Госдумы Володин заявил, что рф готова к переговорам, но хочет видеть в пакете – признание Крыма российским и распространение т.н. Л-ДНР в границах всех Луганской и Донецкой областей.

Что, безусловно, неприемлемо для нас.