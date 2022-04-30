В Николаевской области полиция задержала российских военных, которые пытались захватить АЭС: подробности

На юге Украины ведутся бои с оккупантами

В южных регионах Украины продолжаются бои с российской оккупационной армией, в ходе которых украинские военные нанесли более двух десятков артиллерийских и авиационных ударов по врагу и нанесли существенные потери.

Об этом в сводке сообщает Оперативное командование "Юг".

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией нанесено 23 поражения позиций противника. Вражеские потери составляют 16 рашистов, бронированная и автомобильная техника, станция радиоэлектронной борьбы", — говорится в сводке.

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Кроме того, в Николаевской области украинские правоохранители задержали трех российских военных, входивших в состав группировки, пытавшейся захватить Южноукраинскую АЭС.

А возле областного центра был обнаружен схрон с противотанковым вооружением.

"Схрон обустроила российская диверсионно-разведывательная группа, которая готовила теракты в Николаеве. При осмотре правоохранителями был изъят противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства", — говорится в сводке.

В Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно угрозы вторжения российских войск из непризнанной республики.

В самом же приднестровском регионе Молдовы российская федерация продолжает распространять информацию через прокремлевские средства массовой информации по поводу угрозы населению региона со стороны Украины.

Вражеская корабельная группировка продолжает пребывание на позициях контроля провозглашенного закрытым района северо-западной части Черного моря.

Сохраняется угроза ракетных ударов.

Ранее нардеп и "киборг" Роман Костенко рассказал в интервью "Телеграфу" об угрозе наступления россиян на юге Украины.