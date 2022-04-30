Наступление россиян на востоке Украины идет гораздо медленнее, чем рассчитывали в Кремле, говорят в Пентагоне

Россиянам не удается продвигаться вглубь Украины запланированными темпами из-за жесткого сопротивления ВСУ

Российские войска на востоке Украины продвигаются медленнее, чем это было в планах Кремля.

Об этом заявил в пятницу, 29 апреля, высокопоставленный чиновник министерства обороны США, которого цитирует агентство dpa, пишет DW.

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"Мы считаем и оцениваем, что они отстают от графика того, чего они пытаются достичь на Донбассе", — заявил чиновник.

По его словам, в планах Кремля было значительно глубже продвижение на территории Украины с целью оцепления ВСУ на востоке страны, но этого не удалось сделать из-за жесткого сопротивления украинских войск.

Вместе с тем, говорит представитель Пентагона, россияне продолжают "создавать условия для постепенного, масштабного и продолжительного наступления".

По его словам, сейчас российская армия пользуется концепцией: сначала нанести авиа- и артиллерийские удары по позициям украинских войск, и только после этого пытаться развить свое наступление, пишет AFP.

Однако, по словам представителя Пентагона, и такой подход не дает того результата, на который надеется российское командование. В итоге такой подход приводит только к ограниченным продвижениям вперед.

К тому же в Пентагоне считают, что россияне сейчас действуют осторожнее и стараются не отходить слишком далеко от их линий снабжения, чтобы "не совершать те же ошибки, которые они совершили в Киеве".

По оценке минобороны США, россияне "по меньшей мере на несколько дней" отстают от собственного плана наступления на Донбассе.

Как сообщалось, ВСУ не только защищают украинскую землю от захватчиков, но и смогли 29 апреля освободить в Харьковской области стратегически важный населенный пункт.