Укр

"Много курят, нервничают?": появились фото последствий масштабного пожара в россии, реакция сети

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
28
Некоторая аппаратура внутри горевшего цеха поплавилась Новость обновлена 30 апреля 2022, 11:17
Некоторая аппаратура внутри горевшего цеха поплавилась

Всего спустя часов после возгорания на предприятии уже официально озвучили причину пожара

В интернете появились первые снимки последствий пожара на крупной конденсационной электростанции на российском Сахалине. Возгорание удалось ликвидировать за три с половиной часа, пострадало не только внутреннее "наполнение" турбинного цеха, но и кровля здания.

Фото публикуют местные СМИ, передает "Телеграф".

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Администрация ГРЭС-2, где произошел пожар, уже озвучила свою версию возникновения пожара. По их мнению, искра вспыхнула из-за отключения одного из турбогенераторов, которые работают на станции.

Судя по снимкам и первым видео с места происшествия, крыша здания практически не пострадала — виднеется лишь несколько обугленных мест, откуда вырывалось пламя.

А вот фотографии изнутри цеха слегка не соотносятся с роликами самого пожара, которые распространялись в сети. Пожар был действительно весьма крупным, а черный дым, поднимающийся над предприятием, виднелся за километры.

Однако местные спасатели сухо отчитались о ликвидации последствий и поделились несколькими весьма "обнадеживающими" фоточками.

Тем временем украинский сегмент соцсетей наконец-то отреагировал на саму новость о пожаре. Большинство наших соотечественников считает, что подобные происшествия, что сейчас участились в россии, являются возмездием за войну и боль, причиненную Украине.

Напомним, что за последние несколько дней на рф обрушилось рекордное количество пожаров в различных городах. Так, в Москве горел медицинский центр, рядом с Белгородом вспыхнул склад с боеприпасами, а леса Сибири несколько дней подряд не могли потушить из-за сложных условий.

Теги:
#Пожар #Россия #Сахалин #Электростанция #ГРЭС
Столичные водители проводят в очередях по несколько часов
Киев
Киевляне вышли на "охоту" за бензином: у заправок огромные очереди, доходит до скандалов (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Столичные водители проводят в очередях по несколько часов
Киевляне вышли на "охоту" за бензином: у заправок огромные очереди, доходит до скандалов (видео)
Дата публикации
Категория
Сгоревшая техника рф
В россии признали, что скрывают потери в Украине
Дата публикации
Категория
Ирина Верещук
россия пытается выменять военных на взятых в заложники гражданских - это запрещено Женевской конвенцией
Дата публикации
Категория
Российский танк "демилитаризирован"
ВСУ перешли в контрнаступление на одном направлении и маневрируют: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Украинские воины продолжают отражать атаки россиян
Война — день 66: ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине, а россия становится ближе к статусу страны-изгоя