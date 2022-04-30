"Много курят, нервничают?": появились фото последствий масштабного пожара в россии, реакция сети

Всего спустя часов после возгорания на предприятии уже официально озвучили причину пожара

В интернете появились первые снимки последствий пожара на крупной конденсационной электростанции на российском Сахалине. Возгорание удалось ликвидировать за три с половиной часа, пострадало не только внутреннее "наполнение" турбинного цеха, но и кровля здания.

Фото публикуют местные СМИ, передает "Телеграф".

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Администрация ГРЭС-2, где произошел пожар, уже озвучила свою версию возникновения пожара. По их мнению, искра вспыхнула из-за отключения одного из турбогенераторов, которые работают на станции.

Судя по снимкам и первым видео с места происшествия, крыша здания практически не пострадала — виднеется лишь несколько обугленных мест, откуда вырывалось пламя.

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А вот фотографии изнутри цеха слегка не соотносятся с роликами самого пожара, которые распространялись в сети. Пожар был действительно весьма крупным, а черный дым, поднимающийся над предприятием, виднелся за километры.

Однако местные спасатели сухо отчитались о ликвидации последствий и поделились несколькими весьма "обнадеживающими" фоточками.

Тем временем украинский сегмент соцсетей наконец-то отреагировал на саму новость о пожаре. Большинство наших соотечественников считает, что подобные происшествия, что сейчас участились в россии, являются возмездием за войну и боль, причиненную Украине.

Напомним, что за последние несколько дней на рф обрушилось рекордное количество пожаров в различных городах. Так, в Москве горел медицинский центр, рядом с Белгородом вспыхнул склад с боеприпасами, а леса Сибири несколько дней подряд не могли потушить из-за сложных условий.