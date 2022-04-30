В россии признали, что скрывают потери в Украине

Это влияет на попытку набрать призывников

В россии информацию о погибших военнослужащих в Украине, пленных и раненых перевели в разряд "Для служебного пользования", а в Пермском крае военком региона попросил представителей власти не распространять информацию о таких российских солдатах. Якобы это "вызывает резонанс" при проведении призывной кампании.

Слова военкома Александра Коковина приводит "Медуза". На заседании с губернатором он попросил СМИ выключить трансляцию и сообщил о сокрытии информации, ссылаясь на приказ министра обороны рф.

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Он также отметил, что журналистам перед созданием материала необходимо "взаимодействовать" с ним и "согласовывать вопросы". Военком Пермского края также заявил о непроверенности источников информации о погибших, хотя это — официальные органы края.

Отметим, что россия официально не называет цифры потерь в Украине — согласно подсчетам некрологов количество убитых оккупантов до двух тысяч. При этом в сеть просочилась информация с закрытого совещания Минобороны рф. Появилась она на провластном канале, но позже была удалена. Речь шла о более чем 13 тысячах убитыми и 7 пропавшими без вести на 22 апреля.

Как ранее писал "Телеграф" во вторжении в Украину россия положила большое количество солдат из "элитных подразделений". Признали в рф даже одну потерю на своей территории — в Белгородской области на границе с Украиной.