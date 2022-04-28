россия впервые признала потери уже в собственной стране

Речь о потерях солдат в Белгородской области

В российских СМИ появилась информация о том, что на границе с Украиной погиб 19-летний солдат Никита Кошелев. Это первое за два месяца войны сообщения о потерях россии на своей территории.

Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает "Медуза".

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Отмечается, что 19-летний российский военнослужащий погиб 19 апреля в Белгородской области в 15 километрах от украинской границы. Эту информацию (дату и место гибели) указали в сообщении о смерти, полученном его семьей. Более того, гибель солдата подтвердили в колледже, где Никита Кошелев учился.

По информации издания NN.ru, в армию молодого человека призвали 1 июля 2021 года, а уже в феврале 2022-го его отправили на границу с Украиной. Сообщается, что его срочная служба должна была закончиться через 75 дней. Подписывал ли он контракт неизвестно.

Друг военнослужащего рассказал, что Кошелев в последний раз выходил на связь 18 апреля. Он написал около 11 часов: "Нас будут бомбить, если что, я тебе позвоню или напишу утром". Однако после этого сообщение солдат на связь уже не вышло, ведь на утро на следующий день погиб.

Следует отметить, что 19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле "со стороны Украины" села Головчино. Тогда информация о погибших не разглашалась, а россиянам сказали только 30 поврежденных домов.

Напомним, что 21 апреля в сети появилась информация, что на закрытом брифинге Минобороны РФ были озвучены новые цифры потерь российской армии в Украине. Названое количество смертей не соотносимо с украинскими сводками, но превышает предыдущие отчеты россии в десять раз — речь идет о 13 414 погибших российских солдатах, а также о 7000 пропавших без вести.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале апреля российские власти официально признали погибшими лишь 1074 российских солдата.