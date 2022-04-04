Журналист и советник министра обороны Украины Алексей Копытко рассказал, как российские власти пытаются скрыть потери армии в войне с Украиной.

По состоянию на вчера в России официально похоронили или признали убитыми 1074 оккупантов. Похоронки пришли в 755 населённых пунктов.

Что показательно — Хабаровский край пока напрочь скрывает потери. Военные преступники, которые наряду с другими российскими военными, отметились зверствами в Ирпене/Буче — 64 отдельная мотострелковая бригада — базируются в 25 км от Хабаровска. Но из тех краёв пока тишина. Будем это исправлять.

В лидерах по признанным трупам по-прежнему Дагестан (88), полсотни убитых уже признали в Бурятии, их догоняют Волгоградская и Оренбургская области.

В Костромской области уже признали 30 убитых. Там повальное кладбище. 21 убитого признали в Севастополе, но всё еще пытаются сохранять героическую мину.

В целом за последние дни темп публичного признания убитых в России снизился. Не могу однозначно оценить, с чем это связано — с ужесточением цензуры или снижением потерь по сравнению с первыми неделями. Подсвечивают убитых в разные дни.

В любом случае суммарное количество убитых + раненых + вернувшихся на ротацию через месяц будет такое, что реальная картинка войны на низовом уровне появится. Те, кто украл ковёр или микроволновку, трижды подумают, стоит ли пробовать ещё раз. Они могут враньём о подвигах подстегнуть какое-то число наёмников, но тут очень наглядной агитацией будут раненые.