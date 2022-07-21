Оккупанты пытаются прорваться к Бахмуту (карта)

Враг ведет разведку и обстреливает украинские города и позиции военных

Оккупанты продолжаю поливать огнем украинские города и позиции Сил обороны. На Харьковском направлении, кроме атаки на сам областной центр, они использовали артиллерию в районе Мосьпанового, Петровки, Русских Тишек, Базалеевки, недавно атакованного Питомника и других населенных пунктов.

Генштаб сообщает также об обстрелах на Славянском, Краматорском направлениях. В сторону последнего продолжаются атаки россиян — штурм идет возле Ивано-Дарьевки.

Серьезный удар, согласно данным ВСУ, припал на Бахмутское направление. Оккупанты пытаются захватить территорию Углегорской ТЭС и создать условия для наступления на Бахмут. Обстреливали в районе Раздоловки, Белогоровки, Покровского, Бахмута, Торецка, Новолуганского и других населенных пунктов (часть отмечена на карте — красным). По Вершине и Белогоровке нанесли авиаудар (желтым).

Враг штурмовал территорию Углегорской ТЭС, но украинские защитники отбили атаку. Бой продолжается в районе Новолуганского (синим), враг пытается использовать диверсионно-разведывательные группы.

Карта атак россии на Бахмутском направлении/ Карта - deepstatemap

Обстрелы и авиаудары не прекращались и на Авдеевском, Новопавловском, Запорожском направлениях, враг местами улучшает оборонные позиции. На Южнобужском направлении оккупанты удерживают позиции, ведут разведку БпЛА. Обстрелы по гражданской инфраструктуре ведет из танков и артиллерии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно картам боевых действий, враг атакует Бахмут с трех направлений. Отметим, что ЦРУ США назвали цифру примерных потерь оккупантов в Украине ранеными и убитыми — речь о десятках тысяч человек.