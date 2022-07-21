россия завязла на Донбассе: свежие карты боев в Украине
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Оккупанты продвигаются только благодаря массовым обстрелам
россия продолжает атаковать и может еще продвинуться на Донбассе, но вероятнее всего наступление завершится до захвата крупных городов, таких как Бахмут и Славянск. В Институте изучения войны дополнительно отмечают, что россияне увязли в боях, в частности в сторону Северска атаковали с 3 июля и не достигли города. Им тяжело двигаться даже по малонаселенной местности, а возле крупной трассы украинским защитникам будет удобнее.
Аналитики прогнозируют, что российское текущее наступление достигнет кульминации в районе трассы Е40 в ближайшие недели. Атаки продолжаются к северо-западу от Славянска, в районе Авдеевки, к востоку от Северска и к северо-востоку от Бахмута, где им удалось незначительно продвинуться.
Восток Украины
Славянск
россия возобновила атаки на Богородичное, населенные пункты к северо-западу от Славянска под обстрелом. Вероятны попытки продвижения в сторону города из-за усиления обстрелов Славянска.
Северск
Атаки восточнее Северска продолжается, россияне не могут прорваться к городу — их оттеснили в районе Григорвки и Спорного.
Бахмут
Оккупанты продвинулись к северо-востоку, Берестово может быть захвачено оккупантами. По мнению аналитиков, враг пытается наступать на Бахмут с трех сторон: линия Берестово-Соледар с юго-запада, от Покровского к западу и от Новолуганского и Углегорской ТЭС к северу.
Авдеевка
Оккупанты провели ограниченные наземные атаки, была неудачная разведка боем. Россияне также пытались продвинуться на юго-запад от Донецка.
Харьков
Оккупанты снова пытались наступать в сторону Харькова — отбита атака в районе Питомника в 10 км к северу от областного центра. Город и окружающие населенные пункты под огнем.
Юг Украины
Антоновский мост накануне стал целью для ВСУ, по нему больше не проедет тяжелая вражеская техника. Оккупанты продолжили обстрел вдоль линии соприкосновения и по областям вокруг. Коллаборационные власти используют обстрелы украинских военных и действия партизан против россиян, чтобы заставить местное население паниковать.
Ранее "Телеграф" информировал, что у оккупантов действительно проблемы при наступлении в сторону Северска и частично Бахмута, сообщается, что они потеряли контроль над двумя населенными пунктами. На оккупированной территории юга тем временем в Херсоне и области слышали взрывы, а партизаны Запорожской области так напугали оккупантов, что они требуют открыть залы АЭС, чтобы спрятать там технику.