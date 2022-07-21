россия завязла на Донбассе: свежие карты боев в Украине

Оккупанты продвигаются только благодаря массовым обстрелам

россия продолжает атаковать и может еще продвинуться на Донбассе, но вероятнее всего наступление завершится до захвата крупных городов, таких как Бахмут и Славянск. В Институте изучения войны дополнительно отмечают, что россияне увязли в боях, в частности в сторону Северска атаковали с 3 июля и не достигли города. Им тяжело двигаться даже по малонаселенной местности, а возле крупной трассы украинским защитникам будет удобнее.

Аналитики прогнозируют, что российское текущее наступление достигнет кульминации в районе трассы Е40 в ближайшие недели. Атаки продолжаются к северо-западу от Славянска, в районе Авдеевки, к востоку от Северска и к северо-востоку от Бахмута, где им удалось незначительно продвинуться.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

россия возобновила атаки на Богородичное, населенные пункты к северо-западу от Славянска под обстрелом. Вероятны попытки продвижения в сторону города из-за усиления обстрелов Славянска.

Северск

Атаки восточнее Северска продолжается, россияне не могут прорваться к городу — их оттеснили в районе Григорвки и Спорного.

Бахмут

Оккупанты продвинулись к северо-востоку, Берестово может быть захвачено оккупантами. По мнению аналитиков, враг пытается наступать на Бахмут с трех сторон: линия Берестово-Соледар с юго-запада, от Покровского к западу и от Новолуганского и Углегорской ТЭС к северу.

Авдеевка

Оккупанты провели ограниченные наземные атаки, была неудачная разведка боем. Россияне также пытались продвинуться на юго-запад от Донецка.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты снова пытались наступать в сторону Харькова — отбита атака в районе Питомника в 10 км к северу от областного центра. Город и окружающие населенные пункты под огнем.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Антоновский мост накануне стал целью для ВСУ, по нему больше не проедет тяжелая вражеская техника. Оккупанты продолжили обстрел вдоль линии соприкосновения и по областям вокруг. Коллаборационные власти используют обстрелы украинских военных и действия партизан против россиян, чтобы заставить местное население паниковать.

Карта боев на юге

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Ранее "Телеграф" информировал, что у оккупантов действительно проблемы при наступлении в сторону Северска и частично Бахмута, сообщается, что они потеряли контроль над двумя населенными пунктами. На оккупированной территории юга тем временем в Херсоне и области слышали взрывы, а партизаны Запорожской области так напугали оккупантов, что они требуют открыть залы АЭС, чтобы спрятать там технику.