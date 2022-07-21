"Там что-то нелады": Арестович сообщил о неудаче россиян на Донбассе

ВСУ успешно контратаковали оккупантов в Донецкой области

Российские оккупанты начали новое наступление в районе Бахмута и Северска в Донецкой области, однако что-то у них пошло не так.

Как сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным, благодаря контратаке ВСУ россияне там вынуждены были отступить из двух населенных пунктов.

"Там что-то нелады с наступлением российской группировки на Северск и Бахмут. Наступали-наступали, а два населенных пункта потеряли в результате контратаки ВСУ", — сказал Арестович.

Он добавил, что не станет говорить названия этих населенных пунктов, но отметил, что они "хоть маленькие, но симпатичные".

Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны отметили, что российские войска пытаются наступать на Бахмут и Северск, однако также они пытаются "давить" в сторону Славянска. По их мнению, россияне попытаются ускорить захват Донецкой области, чтобы уложиться до 11 сентября ведь на эту дату назначены местные выборы в россии. Впрочем, аналитики сомневаются, что оккупанты смогут уложиться до этих сроков.