Оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву: куда попали

Вражеская армия выпустила семь ракет по городу

Ночью на 21 июля, оккупационная армия россии нанесла очередной удар по городу Николаеву. Местные жители слышали несколько мощных взрывов.

Информацию о вражеских обстрелах в своем Telegram подтвердил городской голова Александр Сенкевич, отметив, что ночью, когда загудела воздушная тревога, россияне начали массово обстреливать город. Уже впоследствии стало известно, что оккупанты выпустили по населенному пункту семь ракет типа С-300.

Ночью оккупанты снова обстреляли Николаев

Как сообщили в Николаевской областной государственной администрации, согласно предварительным данным, ракеты попали в один из объектов инфраструктуры города, в заправку, газопровод, а также в складское помещение. В результате прилетов на местах возникли пожары.

"Спасательными службами ликвидированы все возгорания, возникшие в результате обстрелов. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Подробная информация уточняется", — говорится в тексте публикации.

Кроме того, в здешних соцсетях начали распространяться фото и видеоподтверждение ракетных обстрелов.

Также стоит добавить, что этой ночью россияне били по селу Широкое Широковской общины, где ракета прилетела в жилой дом. Там один погибший. Кроме того, обстрелы были в Баштанской общине, а также на территории близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне вражеская армия обстреляла временно оккупированный Херсон. Взрывы раздались со стороны Шиловой Балки к северо-востоку от города.