Минобороны показало ювелирную работу ВСУ по позициям россиян близ Запорожской АЭС (видео)

Более десятка российских оккупантов получили ранения

Пока российские оккупанты кошмарят сотрудников Запорожской АЭС требованиями открыть энергоблоки, чтобы спрятать там оружие, Силы обороны Украины делают так, чтобы того же вооружения рядом с ядерным объектом становилось все меньше, но и вреда станции не было.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, по враждебным позициям украинские военные работают ювелирно. Слова подтвердили соответствующей видеозаписью.

Отмечается, что с помощью дрона-камикадзе ВСУ нанесли удар по палаточному городку и технике врага, которая базировалась недалеко от Запорожской АЭС. Таким образом, был уничтожен БМ-21 "Град", который россияне использовали для обстрелов мирных городов Украины. В результате атаки были ликвидированы 3 российских оккупанта, а еще 12 получили ранения. Палаточный городок россиян уничтожил пожар, который еще долгое время после этого не могли потушить.

Напомним, что украинские военные получат две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS, которые станут серьезным усилением системы противовоздушной обороны ВСУ. Поэтому не исключено, что потерь у российской армии станет гораздо больше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в американском Минобороны посчитали, сколько российских военных уже погибли на украинских землях.