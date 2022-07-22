Минобороны показало ювелирную работу ВСУ по позициям россиян близ Запорожской АЭС (видео)
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Более десятка российских оккупантов получили ранения
Пока российские оккупанты кошмарят сотрудников Запорожской АЭС требованиями открыть энергоблоки, чтобы спрятать там оружие, Силы обороны Украины делают так, чтобы того же вооружения рядом с ядерным объектом становилось все меньше, но и вреда станции не было.
Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, по враждебным позициям украинские военные работают ювелирно. Слова подтвердили соответствующей видеозаписью.
Отмечается, что с помощью дрона-камикадзе ВСУ нанесли удар по палаточному городку и технике врага, которая базировалась недалеко от Запорожской АЭС. Таким образом, был уничтожен БМ-21 "Град", который россияне использовали для обстрелов мирных городов Украины. В результате атаки были ликвидированы 3 российских оккупанта, а еще 12 получили ранения. Палаточный городок россиян уничтожил пожар, который еще долгое время после этого не могли потушить.
Напомним, что украинские военные получат две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS, которые станут серьезным усилением системы противовоздушной обороны ВСУ. Поэтому не исключено, что потерь у российской армии станет гораздо больше.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в американском Минобороны посчитали, сколько российских военных уже погибли на украинских землях.