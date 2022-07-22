США о потерях россии в Украине: погибли тысячи офицеров

Российские власти предпочитают о потерях не говорить

В Минобороны США убеждены, что российская армия, ворвавшаяся в Украину с войной, ежедневно теряет сотни своих военных. И за это время оккупанты лишились уже тысяч лейтенантов и капитанов. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

Чиновник США на условиях анонимности рассказал, что, кроме убитых российских лейтенантов и капитанов, военные ВСУ ликвидировали сотни полковников и "большое количество" российских генералов.

При этом российские власти количество погибших военных засекретили как государственную тайну, а данные о потерях в так называемой "спецоперации в Украине" не обновляли с весны.

Вдобавок, в США считают, что Силы обороны Украины уничтожили более 100 "высококлассных" российских целей, которые оккупанты перебросили в Украину. Речь о командных пунктах, складах боеприпасов и объектах противовоздушной обороны.

В американском Минобороны говорят, что на войне против Украины уже погибли 15 000 российских солдат, а еще примерно 45 000 получили ранения разной степени тяжести. Такие данные озвучил директор ЦРУ Уильям Бернс, добавив, что потери сил обороны Украины также значительны.

По данным Минобороны Украины за 149 дней войны российская армия потеряла 39 000 военных, а потери техники измеряются тысячами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что благодаря американским РСЗО HIMARS украинские военные практически остановили наступление оккупантов на Донбассе, уничтожив немало объектов военной инфраструктуры захватчиков в глубоком тылу. Наиболее известной потерей россиян стал склад боеприпасов в Новой Каховке. Добавим, что США поставят еще больше HIMARS в Украину. Кроме того, Пентагон отправил в нашу страну РСЗО M270, обладающую более мощным вооружением, чем HIMARS.