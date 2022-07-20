Никополь накрыли мощным огнем из "Градов": фото разрушений и данные о жертвах
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Российские оккупанты не видят разницы между жилыми домами и военными объектами
Никополь Днепропетровской области который день продолжает находиться под огнем вражеской артиллерии. Ночь с 19 на 20 июля была очень громкой для местных жителей — по жилым кварталам противник выпустил более 30 снарядов из РСЗО "Град". Известно о минимум двоих погибших.
Первые данные были обнародованы руководителем Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко. Как отметил чиновник в личном Telegram-канале, сейчас на месте "прилетов" продолжают работать спасатели и другие муниципальные службы.
Сообщается, что российские войска прицельно расстреливали именно жилой квартал Никополя. Вражеские снаряды полностью разрушили три дома, еще около десяти имеют повреждения различной степени.
К сожалению, не пережили прошедшую ночь двое жителей Никополя. Еще минимум девять получили ранения. Шестеро пострадавших были госпитализированы в больницу, в их число входит четверо несовершеннолетних.
"Самому младшему раненному всего три года! Три года! — подчеркивает Резниченко. — Ребенку, который спал дома, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов"".
Спасатели продолжают разбирать завалы некоторых домов, надеясь отыскать выживших. Однако не исключается, что может увеличиться и количество погибших.
К слову, не все снаряды, выпущенные по Никополю, сдетонировали. Сейчас часть из них просто разбросана по городу, их ликвидацией занимаются специалисты-пиротехников.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что неспокойно прошла ночь и на Одесчине. Правда, в этот раз обошлось без пострадавших — российская ракета угодила в склад, вызвав пожар.