Никополь накрыли мощным огнем из "Градов": фото разрушений и данные о жертвах

Российские оккупанты не видят разницы между жилыми домами и военными объектами

Никополь Днепропетровской области который день продолжает находиться под огнем вражеской артиллерии. Ночь с 19 на 20 июля была очень громкой для местных жителей — по жилым кварталам противник выпустил более 30 снарядов из РСЗО "Град". Известно о минимум двоих погибших.

Первые данные были обнародованы руководителем Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко. Как отметил чиновник в личном Telegram-канале, сейчас на месте "прилетов" продолжают работать спасатели и другие муниципальные службы.

Сообщается, что российские войска прицельно расстреливали именно жилой квартал Никополя. Вражеские снаряды полностью разрушили три дома, еще около десяти имеют повреждения различной степени.

Россиянам чем-то помешал вот такой симпатичный частный дом

К сожалению, не пережили прошедшую ночь двое жителей Никополя. Еще минимум девять получили ранения. Шестеро пострадавших были госпитализированы в больницу, в их число входит четверо несовершеннолетних.

"Самому младшему раненному всего три года! Три года! — подчеркивает Резниченко. — Ребенку, который спал дома, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов"".

Часть домов не подлежит восстановлению

Спасатели продолжают разбирать завалы некоторых домов, надеясь отыскать выживших. Однако не исключается, что может увеличиться и количество погибших.

Спасатели продолжают свою работу

К слову, не все снаряды, выпущенные по Никополю, сдетонировали. Сейчас часть из них просто разбросана по городу, их ликвидацией занимаются специалисты-пиротехников.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что неспокойно прошла ночь и на Одесчине. Правда, в этот раз обошлось без пострадавших — российская ракета угодила в склад, вызвав пожар.