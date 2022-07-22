В оккупированном Херсоне мощный взрыв, пишут, что прилетело по россиянам: фото и детали
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Предварительно удар по технике оккупантов могли нанести украинские Вооруженные силы
В пятницу, 22 июля, на территории временно оккупированного россиянами города Херсон произошел мощный взрыв. Согласно предварительной информации, громко было вблизи местного супермаркета "Эпицентр", где находилось скопление вражеской техники.
Соответствующую информацию на своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Судя по его сообщению, можно сделать вывод, что взрыв произошел в результате удара Вооруженных сил Украины по боевым запасам россиян.
"В Херсоне взрыв возле Эпицентра. Там было много вражеской техники и боеприпасов. Минусанули", — написал он.
Стоит добавить, что сначала в соцсетях шла информация о том, что взрыв прогремел в печально известной Чернобаевке, однако уже впоследствии в местных пабликах уточнили, что взорвалось гораздо ближе — в самом Херсоне.
"Прогремел взрыв. Сразу появился плотный дым оранжевого цвета. Очень сильный. С утра в карьерах снова была стрельба, возможно, рвануло что-то у орков", — сообщают в тг-каналах.
Ранее "Телеграф" сообщал, как недавно в оккупированном Херсоне и других населенных пунктах области прогремели мощные взрывы. В частности, громко было со стороны Шиловой Балки к северо-востоку от Херсона.