"Невидимі" ЗРК: на фронт прибули британські Stormer HVM – нічний кошмар окупантів

Бортові датчики авіації росіян не в змозі розпізнати систему наведення "стормерів"

Росіяни досі не оговтались від того, як ефективно ЗСУ почали бити по їхнім позиціям з американських артилерійських систем HIMARS, як для них з’явилась нова погана новина. Судячи з усього, на фронт уже надійшли перші одиници британських зенітно-ракетних комплексів малої дальності Stormer HVM.

Про це повідомляє видання Defence Express, посилаючись на дані Twitter-акаунта Ukraine Weapons Tracker. Саме у соцмережі опублікували фото, які підтверджують, що ЗСУ вже взяли на озброєння і активно використовують Stormer HVM.

Значна перевага цих комплексів у тому, що вони практично невидимі для російських військових літаків та вертольотів. Наведення "стормерів" відбувається у напівавтоматичному режимі, радіолокаційної станції на них нема, натомість ціляться вони за допомогою лазерного променю. Бортові датчики російської авіації, окрім хіба що вертольотів Ка-52, розпізнати таке опромінення не в змозі.

Виходячи з характеристик Stormer HVM, вони можуть розпізнавати літаки на відстані до 18 км, а вертольоти до – 8 км. Далекобійність цих ЗРК при цьому складає до 7 км, в тому числі у висоту. Стріляють вони ракетами Starstreak, 8 з яких заряджено у пускову установку системи, а ще 12 – це боєзапас.

Як повідомляв "Телеграф", президент Володимир Зеленський раніше повідомляв про домовленості із забезпечення України новітніми системами протиповітряної оборони.