"Невидимые" ЗРК: на фронт прибыли британские Stormer HVM – ночной кошмар оккупантов

Бортовые датчики авиации россиян не в состоянии распознать систему наведения "стормеров"

Россияне до сих пор не оправились от того, как эффективно ВСУ начали бить по их позициям из американских артиллерийских систем HIMARS, как для них появилась новая плохая новость. Судя по всему, на фронт уже поступили первые единицы британских зенитно-ракетных комплексов малой дальности Stormer HVM.

Об этом сообщает издание Defence Express, ссылаясь на данные Twitter-аккаунта Ukraine Weapons Tracker. Именно в соцсети опубликовали фото, подтверждающие, что ВСУ уже взяли на вооружение и активно используют Stormer HVM.

Значительное преимущество этих комплексов состоит в том, что они практически невидимы для российских военных самолетов и вертолетов. Наведение "стормеров" происходит в полуавтоматическом режиме, радиолокационной станции на них нет, целятся они с помощью лазерного луча. Бортовые датчики российской авиации, кроме разве что вертолетов Ка-52, распознать такое облучение не в состоянии.

Исходя из характеристик Stormer HVM, они могут распознавать самолеты на расстоянии до 18 км, а вертолеты – до 8 км. Дальнобойность этих ЗРК при этом составляет до 7 км, в том числе в высоту. Стреляют они ракетами Starstreak, 8 из которых заряжены в пусковую установку системы, а еще 12 – это боезапас.

Как сообщал Телеграф, президент Владимир Зеленский ранее сообщал о договоренностях по обеспечению Украины новейшими системами противовоздушной обороны.